PRD se lanzó contra Manuel Bartlett por reforma eléctrica

Jesús Zambrano arremetió contra Manuel Bartlett por sus polémicas declaraciones sobre la nueva reforma eléctrica (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), arremetió contra Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por sus polémicas declaraciones sobre la nueva reforma eléctrica.

Y es que el pasado 15 de octubre, Bartlett Díaz advirtió que no se indemnizará a aquellas empresas a las que se cancelen contratos como parte de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante esto, el líder nacional del PRD declaró que con la cancelación de contratos se tendrán que pagar indemnizaciones “que le costarán a la gente”, además, aseguró que se dejará de producir energía y se provocarán apagones que afectarán a la población y a la producción.

Jesús Zambrano subrayó que la intención del Gobierno Federal es monopolizar la producción y abasto de energía en una paraestatal obsoleta (Foto: Cuartoscuro)

A través de un comunicado, Jesús Zambrano subrayó que la intención del Gobierno Federal es monopolizar la producción y abasto de energía en una paraestatal obsoleta.

“La operación de la CFE representa a los funcionarios que la encabezan: no está dispuesta a la renovación y toma decisiones como si fueran caprichos”, destacó el dirigente perredista.

“Es una muestra más de que la prioridad no es el bienestar de las familias mexicanas, sino intereses y caprichos de pandilla cercana al presidente de la República”.

El político señaló que ni el director de la CFE ni el Gobierno federal tienen la menor idea de las implicaciones de la nueva iniciativa, pues explicó, impacta directamente en el consumidor, en la ciudadanía, y no se apuesta por energías renovables.

El líder del Sol Azteca confió en que la coalición legislativa “Va por México” frenará el avance de la iniciativa (Foto: Karina Hernández / Infobae)

El líder del Sol Azteca confió en que la coalición legislativa “Va por México” frenará el avance de la iniciativa, la cual calificó de retrógrada, y reiteró que la bancada del PRD en el Senado hará frente a los “caprichos” gubernamentales con argumentos sólidos y basados en la legalidad.

“Nuestro proyecto político y el actuar legislativo de nuestra bancada no es improvisado ni mucho menos basado en lo que cree un sólo hombre, contrario a lo que ocurre con el gobierno de Morena. Estamos seguros de que frenaremos esta iniciativa que solo busca hegemonía política a costa del bienestar de las y los mexicanos”, finalizó.

Manuel Bartlett y la reforma eléctrica

El pasado viernes en conferencia de prensa, el director de la Comisión Federal de Electricidad declaró que los contratos que México firmó con el empresariado dedicado a la producción de energía serán cancelados en caso de aprobarse la reforma eléctrica y no existirán indemnizaciones.

Manuel Bartlett declaró que los contratos que México firmó con el empresariado dedicado a la producción de energía serán cancelados (EFE/Mario Guzmán)

“Se van a cancelar los contratos y no se va a indemnizar. Por eso los invitamos a que participen en un sistema que les conviene, porque esta telaraña que inventaron no es sostenible y no lo vamos a aceptar en el gobierno mexicano. No hay aquí indemnizaciones porque es una decisión de la Constitución de México”, dijo.

Esto, en referencia a los dichos del presidente sobre que las grandes empresas consumidoras de energía como Walmart, Femsa Oxxo, Telcel y Chedraui estarán obligadas a comprar la energía “legal” que venderá la CFE.

Asimismo, Bartlett Díaz indicó que sólo se comprará electricidad a las centrales privadas que ofrezcan los mejores precios, ya que la reforma no pretende expropiar a las empresas privadas, sino crear “un mecanismo en donde el Estado garantice la electricidad para el país”.

“Si estamos haciendo un cambio se tienen que quitar las estructuras que estamos quitando. Por todo lo que hemos dicho, la Constitución lo puede hacer. A nivel constitucional se puede cambiar todo”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO: