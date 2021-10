“Con los niños no”: cómo llegó Ciudad Obregón a convertirse en la cuarta urbe más violenta del mundo

Ataque armado Cajeme (Foto: Twitter@lupipia)

Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, es la cuarta ciudad más violenta del mundo con una tasa de 101.13 homicidios por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con el Ranking 2020 de las 50 urbes más violentas del planeta dado a conocer por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

El pasado 12 de octubre, cerca de la una de la tarde, un asesinato más —de tantos— pareció colmar la última gota del vaso: un menor de tan solo tres años fue asesinado cuando viajaba en un auto con su familia.

“Cajeme está de luto. Otro niño más de varios que han asesinado. Por favor, los niños no tienen la culpa, no les hagan daño, son personas indefensas. Ya basta. Con los niños no. No más violencia”, compartió el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme.

“Nos parece un verdadero despropósito que ya estamos llegando al extremo de la violencia [...] Una violencia que nos acecha todos los días; una violencia extrema como este infanticidio que para nosotros es una situación intolerable”, declaró Leticia Burgos, líder de la Red Feminista Sonorense (RFS).

Ataque armado Cajeme (Foto: Twitter@fgjesonora)

“Nos lastima como sociedad que la lucha entre grupos del crimen organizado cobren la vida de niños”, declaró la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Un comando armado, a bordo de un automóvil, acribilló la camioneta color blanco donde circulaba la familia. Las víctimas lograron escapar de las balas y el conductor de 21 años, a pesar de que resultó lesionado por varios impactos de proyectiles, manejó hasta el Hospital General de Ciudad Obregón, localizado aproximadamente a tres kilómetros del lugar del ataque.

José Rafael arribó al hospital sin signos vitales debido a las heridas que le provocaron los impactos de arma de fuego.

“Nunca nos debemos acostumbrar a la violencia, como Fiscalía les puedo decir que todos los casos en los que han estado relacionado niños los hemos resuelto, siempre que pierde la vida una niña o un niño el mensaje de la Fiscalía es implacable porque no lo podemos permitir”, externó la Fiscal Estatal, Claudia Indira Contreras, quien detalló el martes que la madre del pequeño y la persona que los acompañaba ya habían sido dados de alta.

Orígenes de la violencia

EFE/LUIS TORRES/Archivo

La violencia en Cajeme se disparó a partir de julio de 2017, cuando fue abatido en un puesto de tacos de Zapopan, Jalisco, el Chapo Trini, jefe de plaza del cártel de los Beltrán Leyva en Ciudad Obregón. Su misión en dicha ciudad era disputarse el territorio con los representantes del Cártel de Sinaloa en ese lugar: Los Salazar.

Actualmente, el vacío de poder que dejó su muerte, está siendo disputado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Caborca, comandado por Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara.

Cada año ha sido desde entonces el más violento en la historia de Cajeme: 267 homicidios en 2018; 428 en 2019; 458 en 2020.

El 5 de septiembre fue asesinada una adolescente de 18 años. Las autoridades hallaron su cuerpo el pasado 5 de septiembre con signos tortura y estrangulamiento.

Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció un nuevo incremento de asesinatos en el municipio de Cajeme y pidió a los gobernadores continuar cooperando con la Guardia Nacional, ya que, de acuerdo con el mandatario, es la institución menos susceptible a ser infiltrada por el crimen organizado.

“Estuve en la comandancia de la zona militar, en Ciudad Obregón, con el general encargado de la zona y con el gobernador, de cómo en Cajeme estaban incrementándose delitos, sobre todo el homicidio; se había logrado bajar y ahora está subiendo”, dijo el presidente durante la conferencia mañanera.

“Estamos en eso. Lo importante es que el gobernador, con el apoyo de las instituciones federales, todos los días está asistiendo a la mesa, en donde se hace el análisis de la situación de seguridad en Sonora. Espero que van a mejorar las cosas, tengo confianza, es lo que le puedo decir a la gente de Sonora”, declaró.

SEGUIR LEYENDO: