Adele develó los puntos clave que cambiaron su vida: ansiedad, divorcio y nuevo romance

Adele (Foto: Reuters/Mario Anzuoni/Archivo).

Adele en los últimos años ha vivido un sinfín de alteraciones radicales en su vida. Desde su separación, abrirse de nuevo al amor, hasta el cambio en su figura. Para entrevista para Vogue, la cantante británica habló sobre su nueva vida.

La revista de moda y estilo tuvo la primera entrevista con Adele en los últimos 5 años. Musicalmente, la cantante detuvo su carrera tras el lanzamiento de su álbum 21 en 2015.

En mencionada entrevista, Adele se sinceró al autodenominarse como adicta al ejercicio, uno de sus cambios más aplaudidos por sus fanáticos.

Adele en su nueva etapa (Foto: Vogue).

Detalló las razones contrarias que la llevaron a integrar el ejercicio como parte clave de su vida diaria. “Era por mi ansiedad. Si entrenaba me sentía mejor”, relató la intérprete de Rolling in the deep.

Añadió: “Nunca se trató sobre perder peso. Siempre se trató sobre hacerme más fuerte y pasar el mayor tiempo posible sin revisar mi teléfono. Me hice adicta a eso. Entrenaba de dos a tres veces al día”.

Adele rescató que ha sido lastimada por los constante comentarios en redes sociales sobre su cambio físico, no obstante, recalcó que es la misma persona. Sus ideales siguen intactos.

“Mi cuerpo ha sido cosificado toda mi carrera. No solo ahora. Entiendo por qué se sorprenden. Entiendo por qué algunas mujeres han sido especialmente lastimadas”, expuso Adele.

La cantante británica volverá a la música este años (Foto: Instagram/@adele).

La intérprete de Someone like you exteriorizó su empatía con las mujeres. Comentó: “Visualmente, representé a muchas mujeres”.

Otro de los volantazos que dio la vida de Adele fue, sin lugar a duda, su separación matrimonial con Simon Konecki. La pareja contrajo nupcias en 2016 y hasta el presente año cuando decidieron desunirse.

La fricción entre Simon y Adele fue en aumento. Las declaraciones de la artista para Vogue recalcan el mal momento que vivió: “No estaba bien para mí. No quería terminar como otras personas que conozco”.

“No era miserable-miserable, pero pude serlo si no me consideraba a mí misma primero”, dijo Adele. No obstante a sus grises sentimientos, remató que no pasó algo realmente malo en su matrimonio como algunos rumores dictaban.

Simon Konecki y Adele (Foto: Archivo).

Pese a afrontar la situación con severa madurez, Adele aceptó que en algunas situaciones con su hijo no tiene respuestas que darle.

En la entrevista rescató: “(Mi hijo pregunta) ‘¿Por qué no podemos vivir juntos?’ Eso es exactamente lo que la gente que se separa no hace. ‘¿Por qué no?’ No lo sé, es lo que hace la sociedad”.

Con transparencia, la cantante de hits como Set on fire to the rain le ha contado a su hijo: “Amo a tu padre, pero no estoy enamorada de él”.

El interés amoroso actual de Adele es el agente promotor de deportes Rich Paul. La pareja ha sido vista en eventos de alta visibilidad como las finales de la NBA en Arizona.

Adele junto a Paul Rich (Foto: Instagram/@adele),

Adele pondrá fin a su sequía musical este año con el lanzamiento de una nueva maqueta. Aunque aún no se sabe demasiado sobre el nuevo proyecto, la cantautora británica sí develó la inspiración del mismo.

Para Vogue retrató que este disco, además de significar su retorno artístico, será una explicación atemporal sobre su divorcio con especial dedicatoria a su hijo Angelo.

Adele presentó su nueva producción musical (Foto: Twitter/@adele).

“Quería explicar a través de este disco, cuando tenga veinte o treinta años, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar toda su vida en búsqueda de mi felicidad”, sentenció.

Entretanto, la cantante presentó un breve adelanto de Easy on Me, el sencillo que la catapultará a la actualidad. La nueva canción se publicará el 15 de octubre.

