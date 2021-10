Quién es Cynthia López Castro, la diputada del PRI que cambió de opinión sobre el aeropuerto de Santa Lucía

Cynthia López Castro, Diputada del PRI. Foto: (Captura de pantalla)

Luego de una visita al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Cynthia López Castro, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), opositor a Morena, ha cambiado de opinión, mostrándose de acuerdo con el desarrollo en curso del recinto, pues según la funcionaría, se trata de una “gran obra que beneficiará a los mexicanos”.

Al terminar el recorrido por las instalaciones de la nueva terminal aérea de Santa Lucía, la legisladora emitió vía redes sociales sus elogios hacia el proyecto, demostrando su conformidad con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

López Castro admitió haber sido muy reacia con su crítica a esta obra, sin embargo, luego de ver el progreso que se ha logrado hasta ahora, ha rectificado su opinión.

Torre de control en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Foto: AIFA / Sedena)

“A ver, les soy muy sincera, pues yo critiqué mucho esta obra y la verdad estoy viendo el gran avance que hay, se está destinando 61 millones de pesos diarios a la construcción. Hay un avance del 70% de la obra, será entregada en marzo de 2022″, señaló en un video publicado en Twitter.

La diputada también dio algunos detalles acerca de este proyecto, señalando que el aeropuerto “tendrá espacio para 83 millones de pasajeros al año. Para darles un dato, hoy el Aeropuerto de la Ciudad de México que está colapsado tiene una afluencia de 50 millones y pues aquí va a haber construcciones de dos pistas inicialmente con opción a ampliar a tres, es un proyecto a 20, 30 años”.

También añadió que uno de los beneficios que viajar en este aeropuerto trae consigo es la tendencia a la baja del TUA, un impuesto cuyo propósito es aumentar los costos reales del boleto de avión, pues al volar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será más barato el viaje.

Legisladores visitan Santa Lucía. Foto: (Captura de pantalla)

Cynthia Iliana López Castro es una diputada de la Ciudad de México, encargada de las comisiones de Educación, Igualdad de Género y Desarrollo Social. Tiene experiencia como diputada local, desde su toma de protesta en agosto de 2018, cuando fue electa para desarrollar su cargo actual.

Su trayectoria política abarca diferentes cargos como los de Consejera Política Nacional, Asesora en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Coordinadora de Diputados Locales MT Nacional y Consejera Nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC Nacional), todos desempeñados con el Partido Revolucionario Institucional.

También es miembro oficial de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) así como de Agenda Juvenil A. C., de donde es Fundadora y Presidenta Nacional.

Cynthia López Castro. (Foto: Cortesía PRI)

Cuenta con diferentes publicaciones en la Revista Siempre y Revista Examen. Es columnista Invitada en el Periódico El Universal desde el año 2016.

Cuando presentó su campaña para candidata, argumentó que “somos pocas las mujeres que no nos amedrenta nada, entré a la política para cambiar las formas de fondo. A muchos les da miedo la política, el poder hacer las cosas, pero yo no tengo miedo”.

“Me ha costado mucho llegar hasta donde estoy y sé lo que le cuesta a los miles de jóvenes. Estoy convencida de que hay que hacer las cosas diferente y para eso es necesario estar en campo para conocer las dolencias de la gente. Esta es la cuarta ocasión en la que compito en una elección, la primera fue a los 21 años. Soy una mujer guerrera, honesta, transparente y congruente; eso lo aprendí en mi casa. Siento lo que digo y hago lo que pienso. Si yo a mis 29 años he competido cuatro veces por un cargo, no hay sueño que no se pueda cumplir”, fue el discurso que proporcionó al INE en el proceso electoral de su campaña.

