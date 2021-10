Beatriz Gutiérrez Müller defendió a Lilly Téllez: “No quiero que ninguna mujer sea ofendida”

Beatriz Gutiérrez Müller defendió a Lilly Téllez ante amenazas a ella y a su hijo menor (Fotos: Cuartoscuro)

La escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller salió en defensa de la senadora Lilly Téllez luego de que esta denunciara amenazas tanto en su contra como de su hijo menor.

A través de su cuenta de Twitter, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador condenó los ataques “viles” a las mujeres de la esfera pública.

“Yo no quiero que ninguna mujer sea ofendida y menos a su familia o hijos. Los ataques viles a las mujeres públicas los condeno con toda mi fuerza. Un abrazo solidario. Para esto @TwitterMexico”

La escritora condenó los ataques "viles" a las mujeres públicas (Foto: Twitter@LillyTellez)

Por su parte, la senadora de Partido Acción Nacional (PAN) agradeció las muestras de solidaridad de Gutiérrez Müller y señaló que la seguridad de los menores de edad está por encima de toda diferencia política.

“Le agradezco el mensaje de apoyo Doctora @BeatrizGMuller. La seguridad de los hijos menores de edad está por encima de toda diferencia política y también le envío un abrazo solidario por esta causa que usted defiende acertadamente”, escribió la legisladora.

Y es que, el escándalo surgió después de que el mandatario anunciara en la conferencia de prensa matutina del pasado lunes que no asistiría a la entrega de la medalla Belisario Domínguez debido a que se enteró de que Lilly Téllez había planeado un complot en su contra.

El presidente López Obrador pidió a sus seguidores respetar a quienes piensan distinto (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Sin embargo, usuarios en redes sociales se lanzaron contra la también periodista, manifestando incluso insultos y amenazas hacia el hijo menor de la funcionaria. Al respecto, el presidente López Obrador no dudó en hacer un llamado a sus seguidores a respetar a quien piensa distinto.

“Aquí aprovecho para decirle a todos los que simpatizan con nosotros de que cuidadito con hacer daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar, no me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto, esto también lo digo porque la senadora Lilly Téllez se queja de que está siendo acosada, pues está mal que se haga eso, somos libres, cada quien puede expresarse, manifestarse y podemos tener diferencias pero sin agresiones”, advirtió el titular del Ejecutivo federal.

Ante este mensaje, la senadora panista agradeció al presidente y reiteró que su intención nunca fue faltarle el respeto a la investidura presidencial.

“Agradezco este mensaje del Señor Presidente @lopezobrador_ y reitero que nunca hubo intención de faltar al respeto a su investidura, ni a su persona”, escribió la polémica legisladora.

Margarita Zavala se solidarizó con Lilly Téllez (Foto: Twitter@LillyTellez)

Cabe señalar que otros personajes de la esfera pública también se solidarizaron con la legisladora, entre los que destacan políticos como Margarita Zavala, Mónica Garza y Santiago Creel.

Una de las primeras en pronunciarse fue Margarita Zavala, ex candidata independiente a la presidencia en 2018 y actual diputada federal por la alcaldía Miguel Hidalgo, quien escribió “Mi solidaridad con @LillyTellez con gratitud por tu valentía”.

Otra de las figuras que apoyó a la senadora fue Santiago Creel, uno de los miembros más importantes del PAN durante la primera década del sigo XXI y finales de los noventas, quien ahora funge como diputado plurinominal. Este, a través de redes sociales comentó: “Mi solidaridad con la Senadora de la República @LillyTellez por las cobardes amenazas de las que está siendo víctima. Le pido a las autoridades competentes, atiendan estas provocaciones y garanticen el cumplimiento de la ley como corresponda”.

También se incluye dentro de estas manifestaciones de afecto a Mónica Garza, reconocida conductora de noticias a nivel nacional: “Hoy mi primer tweet será para expresar mi solidaridad y cariño para @LillyTellez, y no como senadora, sino como mi compañera de trabajo por años, amiga solidaria y entrañable, cuya gran valentía queda expuesta una vez más. No se deben tolerar las amenazas de ningún tipo, jamás”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: