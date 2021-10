Guardia Nacional decomisó 66 fusiles en supuesta ruta del Cártel del Golfo

El valor de las arma sumaría entre 1.3 y 1.8 millones de pesos en el mercado legal (Foto: Twitter@vigilantehuaste)

Agentes de la Guardia Nacional decomisaron 66 armas largas en un tramo carretero que conduce a Reynosa, Tamaulipas, pasando por Nuevo León, una ruta que sería utilizada por el Cártel del Golfo para el envío de drogas a Estados Unidos.

Según el reporte proporcionado por la dependencia federal, los fusiles de grueso calibre estaban ocultos en un camión de carga procedente de Zacatecas.

El vehículo fue interceptado a la altura del kilómetro 70 en el municipio de los Ramones, en la entidad neoleonesa y en límites con al demarcación de China.

Los elementos solicitaron una revisión preventiva al chofer de la unidad con placas de Michoacán, quien aseguró, solo transportaba chatarra de aluminio y acero. Pero al realizar una inspección se localizó un compartimento secreto cubierto con láminas, donde estaba el arsenal.

Se trata de 66 fusiles Colt M4 calibre 5.56 sin ensamblar y con sus respectivos cargadores. Según lo detallado por la Guardia Nacional, había 26 cañones cortos y 40 largos.

México acusa de negligencia a empresas estadounidenses por venta desenfrenada de armas (Gráfico: Infobae México)

El conductor identificado como Jorge Luis, junto con las armas y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que sea determinada su situación jurídica.

Reportes extra oficiales indicaron que la ruta donde fue detenido el camión es utilizada por el Cártel del Golfo, en particular, la célula de los Metros que comanda César Morfín Morfín, el Primito.

Este último es asociado con el Cártel Jalisco Nueva Generación y las armas localizadas en Nuevo León, se presume, apuntarían a los nexos de la facción dirigida por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y el capo tamaulipeco.

Los rifles Colt M4, de acuerdo con la empresa estadounidense que los fabrica, tienen un precio individual en el mercado que va de los mil a mil 400 dólares, según el modelo. De ahí que el cargamento incautado por la Guardia Nacional rondaría los 1.3 y 1.8 millones de pesos.

Es un arma de asalto derivado de la familia de AR-15 y utilizada por la infantería del Ejército de Estados Unidos, así como unidades policiales de élite, incluido agentes del SWAT (Special Weapons And Tactics).

Lo asegurado junto con el detenido fueron puestos a disposición del MPF (Foto: Twitter@vigilantehuaste)

Durante 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional ha decomisado 5,882 armas de fuego en el marco de las acciones contra el narcotráfico, de las cuales, cinco fueron calibre .50 de la marca Barret.

Marzo fue el mes con mayores registros al contabilizar 742 armas; un mes antes habían sido 738; y en el orden descendente le siguieron julio con 731; abril, 725; enero, 672; junio, 666; mayo, 579; agosto, 576; y septiembre con 453 herramientas bélicas aseguradas.

Análisis del gobierno mexicano estiman que el 70% de las armas que se trafican al país provienen de un fabricante o distribuidor en EEUU y el restante 30% de seis países europeos (España, Italia, Austria, Rumania, Alemania y Bélgica).

La gran mayoría de los fusiles en el mercado negro terminan a manos de cárteles de la droga que las utilizan para arreciar disputas territoriales y mantener a la población en una ola de violencia incesante.

De ahí que la administración de Andrés Manuel López Obrador designó al Ejército la vigilancia de 14 aduanas para evitar el tráfico de armas. Pero derivado de esas acciones apenas se han asegurado 230 fusiles y pistolas en los cruces fronterizos en nueve meses de este 2021.

La mayoría de armas en manos del narco en México provienen de Estados Unidos (Foto: EFE 162)

Esa cantidad representa la mínima cantidad del 3.9% de los decomisos a lo largo del territorio, de acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional del 22 de septiembre pasado.

A inicios del reciente mes de agosto, el gobierno mexicano demandó a 11 fabricantes y proveedores de armas en Estados Unidos ante una corte federal en Boston, Massachusetts. Según se alega, las empresas han sido negligentes en la venta desenfrenada, lo cual repercute en índices de violencia en México.

Con la acción promovida por México, se buscan al menos 10 mil millones de dólares como pagos en reparación en contra de las empresas: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A.; Beretta Holding; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock Ges.m.b.H; Sturm, Ruger & Co.; and Witmer Public Safety Group and Interstate Arms, ambos proveedores.

