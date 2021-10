Cinthia falleció horas después de haberse sometido a cirugía estética en clínica de Nuevo León

Cinthia Lizeth falleció posiblemente por negligencia médica (Foto: Twitter@SultanaRojoVivo)

Cinthia Lizeth “N” de 22 años falleció en Monterrey, Nuevo León, luego de someterse a un procedimiento estético en una clínica de belleza que ya contaba con múltiples denuncias en redes sociales.

A las 17:00 horas de este martes cinco de octubre la joven llegó a su cita a “Elohim Servicios Integrales Estéticos”, ubicada en la Calle Jacal, colonia Mitras Centro, para que le hicieran una liposucción de brazos, abdomen y cirugía de glúteos.

Sin embargo, sufrió algunas complicaciones tras someterse a los procedimientos por los que pagó 4 mil pesos, por lo que fue llevada en automóvil a la Clínica Camino Real, localizada en la Fomerrey 35, al norte de Monterrey.

Tras complicaciones derivadas de sus cirugías la joven fue declarada muerta. De acuerdo con sus amigos, quienes piden justicia en redes sociales, Cinthia Lizeth no padecía ninguna enfermedad, por lo que su fallecimiento es un posible caso de negligencia médica.

Asimismo, los conocidos de la víctima señalan que los encargados de Elohim trataron de escapar del lugar cuando se levantó la respectiva denuncia y los policías arribaron a asegurar la clínica.

Supuestamente, la joven realizó el pago de 4 mil pesos el pasado 28 de septiembre para acudir a su cirugía de liposucción la tarde de este martes.

La clínica ya había sido denunciada en redes sociales

Luego de que la joven falleció y sus amigos comenzaron a pedir justicia, las denuncias en contra de la clínica salieron a flote, pues ya existía una página de Facebook llamada Elohim Spa en Monterrey Estafa.

Aunque el caso de Cinthia es el primero en culminar en un deceso, otras pacientes revelaron de forma anónima que sufrieron malas prácticas y tratos en sus procedimientos estéticos.

Entre los procedimientos está el caso de una paciente que se hizo el pasado 3 de agosto una lipopapada y perfilado mandibular, en la cual no vio ningún resultado, asegurando que el procedimiento se lo hicieron por incisiones en los oídos que le causaron inflamación y desorientación.

Señaló que le habían pedido tres exámenes que no le revisaron en ningún momento, además de que la hicieron esperar por tres horas, sin embargo, lo peor vino cuando iniciaron el procedimiento.

“Me pasan a in cuarito bien chikitoooo que se divide en 2 y atienden a 2 al mismo tiempoo Me ponen la anestesia y bien toscos fue un hombre y una mujer practicantes ya le disen a nancy que ya esta la anestesia me isieron insisiones por los oidos metio la canula nancy y la saco y ya y yo que pedo ya me hacen el punto y me disen listo les digo me falta la papada no me van abrir el menton y me disen no ya te isimos lipopapada y perfilado y yo me quede asi como que no manches me disen ya te sacamos la grasa de la papada por la insision en el oido pero asi como metio la canula la saco total ya me dan la receta por sierto no venia a nombre de Nancy si no de un señor no podia ni hablar por la anestesiaa me duro el efecto mucho ... me quito la faja a los 2 dias para verme como iva de lo inflamadooo... que me boi viendo inchada pero igual yo no mire cambio” [sic].

Aseguró que después trató de comunicarse con la vendedora de la clínica para reclamar que no tuvo ningún cambio, pero fue ignorada.

Otro caso más, señaló que acudió a realizarse una bichetomia, lipopapada y perfilado, sin embargo, el día que acudió a la cita notó que el lugar era insalubre pero se quedó en el lugar ya que no estaba segura si solo le harían una evaluación. En su caso, después de hacerle una incisión le dijeron que no encontraban su bolsa de bichat, lo cual le causó miedo e inseguridad.

“Me llevaron a unos cuartitos todos sucios y feos, sin material ni instrumentación para cirugía, solo había una simple charola con la jeringa y el bisturí, pero no me preocupó tanto porque PENSÉ que quizá solo sería la valoración (ya que no me habían hecho, ni pedido estudios de absolutamente nada) Entonces creí que después me iban a pasar a algún otro sitio para la cirugía, lo cual No fue así..

“Habían 3 personas (2 mujeres y un hombre). El joven me pidió que me recostara en la camilla y yo pues seguía pensando que era la ‘valoración’ (porque ninguno traía bata, ni cubrebocas, además a mi solo me pusieron una red para el cabello y ya🤷🏻‍♀️).... Total que me pidió abrir la boca, y me colocó la anestesia sin decirme nada. Me asuste muchísimo porque No me esperaba que en ese lugar tan pequeño, tan sucio y tan feo fueran a realizarme el procedimiento, sin ningún tipo de revisión o chequeo.

“Pero bueno, Nancy me sacó una bolsa bichat en menos de 3 minutos, por lo que ya no me podía arrepentir porque ya estaba empezado. Cuando se fue a mi lado izquierdo y después de un rato de estar manipulando me dice que no encuentran mi bolsa bichat y el joven le pide oportunidad para INTENTARLO, y tampoco me encontró nada, Nancy le pide a la tercer persona que estaba ahí (sentada con su celular) que realizara el procedimiento y la chica nisiquiera se lavó las manos, solo dejó su cel para intentarlo y como ni cubrebocas tenía pues me llegaba todo su aliento pero tampoco pudo, por lo que Nancy volvió a intentarlo una vez más.. luego escuche que le dijo al joven que le pasará gasas y ME COMENTA que hizo un poco más grande la incisión para buscarla mejor (y lo pongo en mayúsculas porque nisiquiera me preguntó y ya me había abierto más la herida) .... total que nunca encontraron mi bolsa bichat y me dijeron que así me iban a dejar, que fuera en 4 días para una revisión.”

La víctima relató que después acudió a otro médico para que revisaran el estado de sus incisiones, y tras confirmarle que se encontraban bien decidió volver a Elohim para su revisión en la que nuevamente le aplicaron anestesia sin previo aviso para comenzar a trabajar en su cachete.

No obstante, de nueva cuenta le dijeron que no encontraban su bichat, por lo que además de tener la mitad de la cara adormecida, sentir miedo y estar hinchada no obtuvo los resultados que buscaba. Para su lipopapada le pidieron que volviera otro día, aunque decidió ya no regresar tras la experiencia.

Otros casos como este se pueden leer en la página de denuncias que también se ha sumado para exigir que se haga justicia para Cinthia, quien posiblemente falleció tras uno de sus procedimientos.

