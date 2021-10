Fox respondió a AMLO: “El PRI y Salinas hicieron grandes cosas por México”

Fotos: Cuartoscuro // Presidencia de México

El expresidente Vicente Fox aseguró que Carlos Salinas de Gortari y el PRI hicieron “grandes cosas por México”, al responder a Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana aseguró que el Partido Revolucionario Institucional tiene una “oportunidad histórica” para definir si termina con la política neoliberal de Salinas de Gortari o si se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la reforma eléctrica.

A través de su cuenta de Twitter, Vicente Fox escribió: “El PRI tiene sus propios principios y estatutos. Sobre todo tiene inteligencia para saber de tus engaños y tu doble juego, ayer los madreas hoy los enamoras. El PRI y Salinas hicieron grades cosas por México q tu ni por asomo lograrias” (sic).

De esta manera, el ex mandatario emanado de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), respondió a López Obrador quien envió un mensaje a los priistas para que apoyen su iniciativa de reforma, que modificaría los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética.

“Ahora que presentamos la iniciativa el PRI tiene una oportunidad para definirse, va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México. Es un momento definitorio, vamos a ver qué resuelven”, soltó López Obrador durante su conferencia de este martes 5 de octubre.

Al ser cuestionado por las discrepancias entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) - luego que éste reconociera la posible apertura a negociar la propuesta - el mandatario expresó que esta iniciativa definirá “de que lado de la historia” estarán.

“Cada partido debe asumir su postura, es la oportunidad de definirnos. (...) Si estamos porque se conserven como empresas públicas Pemex y la CFE, o queremos desaparecerlas como se ha intentado sobre el periodo neoliberal para que el mercado de las gasolinas de la energía eléctrica quede en manos de particulares. De empresas extranjeras”, aseguró en conferencia de prensa.

El Jefe del Ejecutivo federal defendió su iniciativa de reforma con la que se busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y limpiarla de corrupción.

“Nosotros consideramos que lo que más le conviene al país es que se conservan estas dos empresas (CFE y Pemex) para garantizar para que no haya aumentos de impuestos, que no haya aumentos en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas, que se acabé lo que imperó durante mucho tiempo, los llamados gasolinazos, que no siga aumentando el precio de la luz como era antes”, dijo.

Fue entonces que criticó que durante años, predominó una política privatizadora en la que PRI y PAN votaron juntos para cambios legales que representaron una política de “pillaje” que saqueó y empobreció al pueblo de México.

“Hace falta que se den los cambios en favor de la gente y por eso esta reforma”, dijo.

La noche del jueves 30 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.

De acuerdo con el mandatario, quien dio a conocer su iniciativa el viernes 1 de octubre durante su conferencia mañanera, contempla dejar en manos de la CFE el 54% del mercado energético, así como la estatización del Litio.

“No significa nacionalizar ni estatizar, sino darle su importancia a la CFE… 54% del mercado y el 46% para las empresas particulares. Que haya una verdadera competencia que no había porque apostaban a marginar, a destruir a la CFE”, aseguró.

