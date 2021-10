Vacunación contra COVID-19 reducirá el impacto de la cuarta ola: Salud CDMX

La vacunación contra COVID-19 reducirá impacto de cuarta ola, aseguró la Secretaría de Salud CDMX (Foto: Cuartoscuro)

Durante las últimas semanas se ha observado una mejora sustancial del impacto de la epidemia de coronavirus en el país. En este contexto, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) prevé que espera un escenario aún más positivo de cara a una posible cuarta ola de COVID-19 en los próximos meses.

En videoconferencia de prensa, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, destacó el impacto favorable de los esquemas de vacunación completos en la mayoría de las y los habitantes de la ciudad: “El hecho de tener una cobertura tan alta de vacunación en este momento con primeras dosis, pero en el próximo mes ya muy alta también en esquemas completos.

Bueno, en este momento 73% es alto, pero ya prácticamente sobre el 80% de esquemas completos. ¿Cuál es la estimación para finales de octubre? Pues lo que va a tener es un impacto, sobre todo en los casos graves y en la hospitalización. Ya lo vimos en esta tercera ola, donde si bien tuvimos una dinámica comunitaria con un porcentaje importante de personas infectadas, ya no se saturaron las unidades hospitalarias y tuvimos una enorme capacidad para atención porque el número de casos graves. Se redujo prácticamente a la mitad de lo que tuvimos en la segunda ola de diciembre y enero. Entonces eso es lo que estaríamos estimando”, comentó.

Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, la doctora López Arellano hizo hincapié en que, a pesar de el alentados escenario, es importante que la población mantenga las medidas sanitarias establecidas para frenar la propagación del virus SARS-CoV-2. “Es muy importante que las personas nos sigamos cuidando, no bajar la guardia, seguir con todos estos esquemas de protección personal y de seguridad sanitaria en los espacios donde estamos laborando, donde vamos a cualquier actividad, la ventilación, el uso de cubrebocas, el uso de gel, alcohol, lavado de manos y también muy importante seguirnos aislando si tenemos cualquier síntoma”.

Aunado a esto, la titular de Sedesa dio información sobre la inmunización de niñas y niños vulnerables de 12 a 17 años, “esta recientemente abierto el registro, entonces vamos a esperar este registro y, a partir de ahí se hará en unidades hospitalarias, es lo que se está proponiendo para atender por cita, que es la forma como la ciudad ha venido trabajando, entonces, es una dinámica y un grupo más reducido de personas que se tendrán que atender y tendrá una dinámica distinta”, destacó.

De acuerdo con datos del Gobierno Federal, la Ciudad de México se encontrará en semaforo amarillo del 4 al 17 de octubre. Además, se anunció que ninguna entidad estará en semáforo rojo, con una en naranja, 22 en amarillo y nueve en color verde.

De acuerdo con datos del Gobierno Federal, la Ciudad de México se encontrará en semáforo amarillo del 4 al 17 de octubre (Foto: EFE / Carlos Ramírez)

Para finalizar su conferencia de prensa, López Arellano refirió acerca del 2% de capitalinos no vacunados que la información relacionada aún no es clara: “no lo tenemos documentado de manera contundente, pero digamos que de la exploración cualitativa, tenemos varios fenómenos; uno que están esperando alguna vacuna en especial, están apostando a que esté una vacuna en particular para acercarse. Un grupo muy reducido que tiene temor y no quiere vacunarse, pero es reducido. Y otras personas que tienen enorme movilidad y no han tenido la oportunidad, por eso nosotros estamos abriendo, cuando tenemos margen de maniobra con el volumen de vacunas, la vacunación a rezagados”.

