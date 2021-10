Los mejores memes que dejó la llegada de octubre

Usuarios de redes sociales hicieron referencias a caricaturas, series y cantantes de diversos géneros (Foto: Twitter)

La llegada de octubre trae consigo el último trimestre del año y con ello emblemáticas tradiciones que se han vuelto populares en todo el mundo. Como consecuencia, los usuarios de redes sociales celebraron la entrada al décimo de 2021.

Algo que resaltó entre los cibernautas fue que pareciera que dejaron atrás los estragos y malos recuerdos que se hacen presente durante septiembre, pues a pesar de ser considerado el mes patrio por la celebración de la Independencia en México, se conmemoran las pérdidas que se registraron en años atrás en consecuencia de los fuertes sismos de 2017 y 1985.

Sin embargo, a través de una gran cantidad de memes que se viralizaron, los cibernautas muestran su emoción por las fiestas de Halloween que se celebra a finales de octubre. La mayoría de ellos hacían alusión a series y programas de televisión como es el caso de Los Simpson, Sabrina, la bruja adolescente, The Office y Bob Esponja, mientras que otros ocupaban de referencia a bandas y cantantes como Ariana Grande, Green Day y Girl in Red.

Este Halloween será diferente, ya que se estrenará una nueva película de la saga que nos presentó al icónico personaje de Michael Myers.

Memes octubre (Foto: Twitter)

Memes octubre (Foto: Twitter)

Memes octubre (Foto: Twitter)

Memes octubre (Foto: Twitter)

Memes octubre (Foto: Twitter)

Algunos de los usuarios de redes sociales hicieron referencia a algunas canciones, tal es el caso del tema del grupo de rock-punk, Green Day, que entre su repertorio cuenta se encuentra “Wake me up when september ends”. Asimismo recordaron “Fell in love in October” de Girl in Red.

Memes octubre (Foto: Twitter)

Memes octubre (Foto: Twitter)

Uno de los cibernautas destacó que a pesar de que este viernes llega el mes de octubre, el cansancio que le dejó la semana le permite celebrarlo de manera plena.

Memes octubre (Foto: Twitter)

Según las leyendas, Halloween marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. Los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que en Samhain los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los mortales.

La costumbre era dejar comida y dulces afuera de sus casas en manera de ofrenda, muy similar al Día de Muertos en México. Por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y descanso junto a Lugh.

Cada año, diversas tradiciones se unen, se mezclan y se influyen mutuamente, desde finales de octubre y a inicios de noviembre, en las culturas de los países occidentales. En Asia y África, el culto a los antepasados y a los muertos tiene fuertes raíces pero no está tan ligado a una fecha concreta como en nuestra cultura.

En diversos rincones de los Estados Unidos se organizan atracciones tradicionales para festejar el Halloween. Las más famosa y tradicional son las casas embrujadas, donde niños, adolescentes y adultos recorren una terrorífica casa decorada para “sobrevivir” e interactuar con todo tipo de espantos y criaturas aterradoras.

En México los infantes suelen pedir calaverita (Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)

Al caer la noche, las calles de ciudades y pueblos se llenan de niños disfrazados de monstruos y toda clase de seres fantásticos que salen a las calles para pedir dulces casa por casa. Es tradicional la frase “dulce o truco” que los niños emiten mientras recolectan dulces.

Sin embargo, en México, los infantes suelen “pedir caleverita”, cambiando únicamente la frase.

A través de los años, esta celebración ha parcado un parte aguas, no sólo en la cultura, sino también en la industria del cine, pues gracias a ella hemos logrado ver grandes clásicos de la pantalla grande inspirados en dicha fiesta. Tal es el caso de la cinta homónima, “Truco o Trato”, “E.T., el extraterrestre”, “El Extraño Mundo de Jack”, “Invansión”, entre otras.

SEGUIR LEYENDO: