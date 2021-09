Suspendieron a profesor que recomendó a sus alumnas “aprender a cocinar” para que no las agredan

Suspendieron a profesor que recomendó a las mujeres “aprender a cocinar” para que no las agredan (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

En fechas recientes fue expuesto un video en las redes sociales, donde se puede escuchar que un profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes asegura que “da coraje llegar con hambre” y que la esposa haya quemado la comida.

Lo anterior, tras la exposición de una de sus alumnas sobre un escenario en el que una mujer de 43 años fue apuñalada por su esposo en el abdomen, pues aparentemente, ésta quemo la comida en diversas ocasiones.

Ante esto, el profesor interrumpió la exposición para decir que “da coraje” cuando los hombres llegan con hambre y la cena no está preparada, al contrario, fue quemada.

“Yo no sé, si no saben cocinar para qué se casan. Llega uno con hambre y da coraje que no tengan cena porque la quemó. Esa es la recomendación del día, aprendan a cocinar antes de casarse”, comentó el profesor.

El catedrático del programa de medicina en la Universidad Autónoma de Aguascalientes ahora está bajo investigación por sus dichos violentos (FOTO: UNAM/CUARTOSCURO.COM)

Ante ello, hay un silencio incómodo hasta que una de las alumnas toma la palabra para encararlo, y proponer que el consejo del día sea no perder la cordura, y sobre todo, no apuñalar a las esposas.

“¿Qué no sería mejor, doctor, que aprendiéramos a no perder la cordura para no apuñalar a nuestras esposas?”, fue el reclamo de la estudiante.

“A ver, no te entendí”, dice el profesor, confundido, al no esperar una respuesta desde el alumnado.

“Sí o sea, ¿la recomendación no sería mejor no apuñalar a nuestras esposas? “, culmina la alumna con seguridad, pero únicamente fue ignorada por el profesor, quien reiteró sus dichos.

“Esa es tu recomendación, la mía es aprender a cocinar”, finalizó.

El comentario, desde luego, causó gran molestia no solo entre las alumnas presentes durante la sesión a distancia, pues luego de darse a conocer, la comunidad estudiantil se unió a los reclamos para que la institución hidrocálida tomara las acciones necesarias en su contra.

Las autoridades universitarias tomaron cartas en el asunto de manera inmediata, y aseguraron a través de un comunicado que la institución repudia toda clase de violencia de género

“La Universidad Autónoma de Aguascalientes repudia toda manifestación sexista, así como cualquier acto de acoso, discriminación o violencia”, inició el comunicado.

Informaron, además, que el caso se dio a conocer por una denuncia recibida en su departamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios contra un profesor de Medicina.

“El 29 de septiembre del año en curso, la Defensoría de los Derechos Universitarios recibió una denuncia en la que se señala a un profesor del Departamento de Medicina por distintos hechos y comentarios en contra de la dignidad de nuestras alumnas y alumnos”.

Suspendieron a profesor que recomendó a las mujeres “aprender a cocinar” para que no las agredan (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Una vez investigado el caso, las autoridades informaron que con fundamento en la Legislación Universitaria, fue solicitada la suspensión del docente, y añadieron que se brindará protección a los estudiantes hasta la resolución del caso.

“En vista de la naturaleza de las conductas denunciadas y con fundamento en lo establecido en la Legislación Universitaria, se solicitó a las autoridades del Centro de Ciencias de la Salud la suspensión inmediata de dicho docente. Esto como medida de protección y salvaguarda de las y los estudiantes durante el proceso de investigación y resolución del caso”, informaron.

Por último, reiteraron que ante esta clase de conductas, el pronunciamiento y las acciones por parte de las autoridades académicas siempre será lo mismo: “no hay ni habrá ninguna tolerancia ante cualquier forma de violencia”.

