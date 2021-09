La tómbola llegará a las “mañaneras” para que más periodistas le hagan preguntas a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso utilizar un tómbola para que todos los periodistas que asisten a la conferencia de prensa matutina tengan la oportunidad de participar.

Ante la denuncia de un comunicador, el cual refirió que siempre se le da el uso de la palabra a las mismas personas, el mandatario sometió a consideración de los representantes de medios la posibilidad de utilizar otro método de participación más justo para todos.

“Pues si quieren pongan aquí una ánfora, mejor, yo no tengo problema, porque no tengo nada que ocultar y al contrario. Resuélvanlo, porque lo mejor es una tómbola y solo se deja un lugar por si viene una persona del extranjero o una cuestión grave, se le da un lugar. Porque a mí también me meten en lío, me levantan la mano”