“Felicito a esa joven”: la reacción de Fernández de Cevallos al caso de Mariana Imaz Sheinbaum

El ex candidato a la presidencia por parte del Partido Acción Nacional (PAN) Diego Fernández de Cevallos reaccionó al caso de Mariana Imaz Sheinbaum y a través de un mensaje “felicitó” a la hija de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Recientemente se supo que Imaz Sheinbaum recibió exorbitantes cantidades de dinero gracias a una beca por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Ante ello, el panista puso en duda la legalidad de dicha beca, así como también catalogó a la hija de Claudia Sheinbaum y Carlos Imaz como alguien “aspiracionista”.

“No sé si es legal y justo que Conacyt le haya dado a la hija de la señora Sheinbaum una beca por un millón de pesos para estudiar en el extranjero, pero felicito a esa joven por ser aspiracionista. Si se entera Tartufo la va a odiar”, escribió Fernández de Cevallos a través de su cuenta personal de Twitter.

De acuerdo con información de la Plataforma de Nacional de Transparencia del INAI, Imaz Sheinbaum se vio beneficiada a partir del 2018 hasta el 2020 por el Conacyt al recibir más de un millón pesos por el concepto de Subsidios para Capacitación para Becas.

Según la información brindada por la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas del Conacyt al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) durante el 2019, Imaz Sheinbaum recibió $820,684.734 pesos mexicanos por concepto de “pago corresponde a manutención para Becas de Posgrado Nacional y al Extranjero, seguro médico en el caso de becas al extranjero, Estancias Posdoctorales Nacionales y al Extranjero, Estancias Sabáticas y Repatriaciones-Retenciones”.

La cifra que obtuvo en el 2019 fue mayor a la que recibió durante el 2018 ($660,131.4221), por lo que algunos especulan con que la académica pudo beneficiarse de la entrada de su madre al gobierno de la Ciudad de México y la llegada de María Álvarez-Buylla al frente del Consejo.

Para el 2020, el monto de la beca fue de $191,751 pesos bajo el mismo concepto.

Tras la publicación de esta información, en conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que nunca han utilizado influencias, pues mencionó que ella se ha formado para sacar su pasaporte, licencia o en el banco.

“Nunca utilizamos ninguna influencia para hacer ninguno de estos trámites, (mi hija) tiene su beca desde el 2016, es importante que lo supieran, terminó ya su doctorado y me siento muy orgullosa de ella y eso es importante que se conozca. No creo que estos ataques (en redes) ayuden a un ambiente sano y no creo que sean buenos de ninguna manera “, comentó.

La noticia sobre Imaz Sheinbaum trascendió bajo el contexto de que la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado, por más de una ocasión, las órdenes de 31 científicos e investigadores por supuestos malos manejos, derivada de una denuncia interpuesta por María Elena Álvarez-Buylla, actual titular del Consejo.

Sin embargo, el pasado 27 de septiembre, se informó que la FGR investiga a Álvarez Buylla a quien se le denunció desde hace más de un año por un puesto desacato a un mandato judicial.

De acuerdo con información de El Universal, los integrantes de la mesa directiva tramitaron un amparo que se derivó del desconocimiento por parte del Conacyt de la relación jurídica con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

