La deuda millonaria que Silvano Aureoles dejaría en Michoacán

(Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Silvano Aureoles tiene algunos días de respiro en la gubernatura de Michoacán, donde será reemplazado por el abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfredo Ramírez Bedolla.

Sin embargo, el diario Milenio informó que a su salida, habrá una deuda en el estado de tres mil 649 millones de pesos adquiridos por Aureoles, de acuerdo con los datos consultados ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El todavía gobernador del estado habría sido aprobado en 2020 para dos créditos simples por cantidades de dos mil 45 millones de pesos cada uno, y otros dos por la cantidad de mil 149 millones de pesos y mil 218 millones de pesos, informaron los periodistas Sergio Flores, Rafael Montes y Jocelyn Estrada.

Sin embargo, informaron desde la dependencia federal que hasta el momento no se han aclarado los recursos que corresponderían a mil 128.5 millones de pesos.

Este presunto desfalco fueron rastreados en la Secretaría de Finanzas, donde supuestamente se habrían gastado mil millones 653 mil pesos en publicidad, asesorías, servicios de informática o software, informó el diario de circulación nacional.

Lamentablemente no se encontraron los procesos de adquisición y contrataciones, por que se vuelve casi imposible rastrear la veracidad de las supuestas licitaciones o adjudicaciones.

De los 852 millones 807 mil pesos restantes, en al menos 347.9 millones no se halaron evidencias o documentación de su gasto en por lo menos seis dependencias estatales y 23 municipios.

Por último, el diario Milenio informó que al menos 176.2 millones de pesos no fueron utilizados, pero tampoco fueron devueltos a la Federación.

Auditoría Superior de la Federación ha logrado sentenciar sólo el 2.19% de sus casos en 20 años

Silvano Aureoles se prepara para su salida

Por su parte, Silvano Aureoles aseguró en sus redes sociales oficiales que se va del cargo con la consciencia tranquila, pues de acuerdo con sus datos, hubo un antes y un después en el gobierno y la vida del estado.

Además, aseguró que aunque “se vale hablar de lo que nos faltó”, también habrá quienes no reconozcan el trabajo que se realizó, pese a que se “jugó la vida por Michoacán”.

“Hace 6 años asumí el reto de gobernar Michoacán. Seis años después, se vale hablar de lo que nos faltó, de lo que pudo ser mejor. Sé que habrá quienes no reconozcan que hubo un antes y un después, que Michoacán cambió, pero me voy con la consciencia tranquila porque cumplí mi palabra y me jugué la vida por Michoacán”, apuntó en sus redes sociales”, aseguró en las redes sociales.

Pero agregó también en su post que recibió un estado con distintas crisis, pero trabajó duró y “le entró sin miedo” a las distintas problemáticas del estado.

“Recibí un estado con distintas crisis, así que trabajé duro y le entré a todo sin miedo. Sé que habrá quienes no reconozcan el cambio que se logró, pero, #6AñosDespués, la realidad de Michoacán es muy distinta porque cumplí mi palabra y me jugué la vida por Michoacán”, aseguró en su Twitter oficial @Silvano_A.

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, solicitó más dinero al gobierno federal para pagar a maestros (Foto: Twitter / @Silvano_A)

Sobre las finanzas en su estado, aseguró que “a veces veces la toma de decisiones en beneficio de la sociedad no se comprende, pero siempre, con el tiempo, lo que se hizo bien cobrará su justa dimensión e importancia”.

“Por supuesto, los problemas de Michoacán no están resueltos en su totalidad, porque en México gobernamos con lo que podemos y con los recursos insuficientes que manda la Federación por una injusta distribución de la Hacienda Pública”, prosiguió con su hilo.

Además, aseguró que recibió un Michoacán endeudado con varias instituciones públicas, y aunque se enfrentó a la bancarrota, se apegó a una reducción importante de gastos en el gobierno.

“En todas las deudas heredadas bajamos los intereses al mínimo y limpiamos la imagen del Gobierno con las instituciones de crédito. El Michoacán que entrego tiene evaluaciones positivas de las calificadoras internacionales y en los indicadores de @Hacienda_Mexico estamos en verde”, aseguró.

El gobernador de Michoacán acudió a la CNDH (Foto: Twitter/ @Silvano_A)

Pero finalizó con la siguiente frase:

“Además, mi Gobierno es el que menos deuda contrajo históricamente y existen todos los elementos para demostrarlo. Hoy somos un estado confiable porque, sin duda, la administración responsable que hicimos de los recursos públicos nos permitió cambiarle el rostro a Michoacán”.

