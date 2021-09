Sheinbaum arremetió contra los Tribunales Electorales: “Se volvieron cotos de partidos políticos”

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a arremeter en contra de las resoluciones de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante su videoconferencia de prensa de este viernes, la mandataria morenista aseguró que los Tribunales Electorales se volvieron cotos de partidos políticos, pues a su parecer fue un error el retiro de cinco concejalías de la autollamada “Cuarta Transformación” en alcaldías de oposición.

“Mi opinión es que, en general, los Tribunales Electorales se volvieron cotos de partidos políticos y no órganos imparciales. Y eso es parte de lo que, pues tiene que mejorarse para tener elecciones, pues mucho más adecuadas”

“Tiene la otra característica que tiene la ciudad es que –por Constitución– 33 diputadas y 33 diputados, por ejemplo, es prácticamente la única entidad que tiene tantos diputados plurinominales, y hay algunos criterios que no están muy claros; entonces, desde nuestra perspectiva, no es correcta este retiro de las concejalías o de concejales de Morena”, agregó.

En este sentido, Sheinbaum dijo que no hay ningún motivo para que a Morena le retiren dichas concejalías, y por ello, adelantó que el partido impugnará ante el TEPJF.

“Desde mi perspectiva, no tiene ninguna razón esta resolución de la Sala Regional; y, lo que sé es que Morena va a impugnar hacia el Tribunal Electoral Federal”

La Sala Regional del TEPJF resolvió un recurso en el que le quita cinco concejales a Morena en las alcaldías de oposición en la Ciudad de México para otorgárselos a Movimiento Ciudadano.

El TEPJF desconoció un acuerdo de 2018 -revalidado en 2021-, que establece que para otorgarles a los partidos una posición dentro de los Concejos de las alcaldías deberían obtener por lo menos el 3% de la votación.

Con esta determinación, en las alcaldías Coyoacán, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, Morena pasará de tener cuatro a tres concejales.

En otros temas, aclaró que el gobierno de la capital no habilitará albergues para migrantes de Centroamérica, en su mayoría haitianos, porque explicó que su estancia no será muy larga.

Sin embargo, aseguró que se les dará apoyo en algunos lugares que ya existen para que puedan pernoctar y recibir atención médica.

“Lo que nos informan es que no va a ser muy larga su permanencia en la ciudad. Nosotros vamos a ver temas de apoyo para la salud y otras cuestiones que verá la Secretaría de Gobierno para darles apoyo [...] No se abre albergue como tal en particular, sino algunos espacios que ya existen en la ciudad donde puedan pernoctar si van a quedarse más tiempo”