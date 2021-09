Ley de Amnistía: al ritmo de mariachi, exigieron liberar a presos en Edomex

“El preso inocente quiere salir, el preso inocente quiere salir, quiere salir porque no es culpable, quiere salir porque no es culpable”, cantan los mariachis enfundados en trajes blancos y con consignas justificadas. (Captura de Pantalla/Facebook/ViceVersa Noticias)

Cantando y bailando también se está luchando y para muestra la acción que encabezó el colectivo Haz Valer mi Libertad este jueves 23 de septiembre.

Madres, hermanas, hijas y esposas de personas privadas de su libertad en cárceles del Estado de México llevaron mariachis para exigir a las autoridades la legitimidad de la Ley de Amnistía.

La canción del “Mariachi Loco” fue modificada para que las calles de la capital mexiquense se enteraran de la causa por la que luchan cientos de familias.

“El preso inocente quiere salir, el preso inocente quiere salir, quiere salir porque no es culpable, quiere salir porque no es culpable”, cantan los mariachis enfundados en trajes blancos y con consignas justificadas.

Los asistentes coinciden en que hay casos en los que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha declarado procedente la amnistía por violaciones a derechos humanos durante los procesos penales instaurados a las víctimas.

Integrantes del colectivo “Haz Valer mi Libertad” y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero se manifestaron de nueva cuenta en las inmediaciones de la Cámara de Diputados para exigir sea aprobada la Ley de Amnistía en el Estado de México. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Las familias, al escuchar la canción modificada pero combativa, se tomaron de los brazos y comenzaron a bailar y resistir. Los responsables de llevar la música a las familias fue el Mariachi Monumental de Xalatlaco.

Previo al mariachi, los integrantes de Haz Valer Mi Libertad se raparon el cabello, se sacaron sangre y encabezaron una huelga de hambre para visibilizar su lucha y hacer que validen la Comisión de Amnistía.

La huelga de hambre duró alrededor de 19 días y fue concluida por los mismos integrantes del colectivo hasta el 1 de septiembre.

QUÉ ES LA LEY DE AMINISTÍA

En entrevista con Infobae México, la diputada Mariana Uribe Bernal explica que en México el sistema de justicia penal vigente no ha dejado de generar una cantidad bastante considerable de víctimas de violaciones a derechos humanos, destacando las violaciones al derecho al debido proceso y los derechos a la libertad y la integridad.

“En la gran mayoría de los casos estas víctimas son personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y particularmente en una situación de pobreza”, declaró Uribe Bernal.

El alma concreta de este texto legislativo es otorgar un beneficio a todas aquellas personas que no pudieron tener una buena defensa porque no contaban con dinero, porque no tenían ningún familiar en el gobierno y porque desgraciadamente fueron aquellas personas que por diferentes circunstancias fueron elegidos por elementos de la policía para culparlos de un delito que jamás cometieron.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 24JUNIO2021.- 23 mujeres familiares de personas privadas de su libertad se raparon frente al edificio del Tribunal Superior de Justicia exigiendo que sus presos sean beneficiados con la Ley de Amnistía; entregaron el cabello que fue recolectado en una caja color rosa demandando justicia a sus presos. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Uribe Bernal también resaltó que con esta Ley de Amnistía se beneficiarán a todas aquellas mujeres que fueron privadas de su libertad por decidir sobre sus cuerpos, es decir, por realizar un aborto.

Los que hayan sido acusados de robo sin violencia y el monto de lo hurtado no exceda 400 unidades de medida y actualización (UMA), equivalentes a cerca de 35 mil pesos, alcanzarán este beneficio, siempre que se haya reparado el daño. Los acusados de robo con violencia sólo serán liberados si no infligieron lesiones a las víctimas, no usaron armas de fuego y el monto de lo robado fue menor a 90 UMA (alrededor de 8 mil pesos).

El pasado 17 de diciembre el Congreso mexiquense aprobó, con 60 votos a favor y sólo 7 en contra de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), la Ley de Amnistía para el Estado de México.

Se estima que en la actualidad, específicamente en el Estado de México existen alrededor de 19 mil 500 personas que están presas injustamente y que pueden ser beneficiarias de la Ley de Amnistía.

