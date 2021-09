“Es un exceso”: Sheinbaum sobre acusación de 31 científicos de Conacyt por delincuencia organizada

Claudia Sheinbaum dio su opinión sobre acusación de delincuencia organizada en contra de científicos de Conacyt (Foto: Twitter/Claudiashein)

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que es un “exceso” que se acuse a 31 científicos del Foro Constitutivo Científico y Tecnológico del Conacyt (Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología), por delincuencia organizada.

Durante una conferencia de prensa, la también científica de la UNAM, fue cuestionada sobre la acusación de la Fiscalía General de la república (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, en contra de los investigadores.

“No sé qué uso del recurso hubo. No tengo el conocimiento, no sé si hubo mal uso o no mal uso del recurso en su momento. Y, en todo caso, pues tiene que realizarse una investigación. Lo que no creo que deba tratarse es como delincuencia organizada, acuérdense que… pues es un exceso”, respondió.

Señaló que las autoridades correspondientes deben hacer la investigación del recurso utilizado por el Foro Consultivo, “que era una asociación civil que estaba financiada –en su momento– por el Conacyt”.

Conacyt ha pasado varias polémicas durante la 4T (Foto: Facebook ConacytMX)

Recordó que en términos generales ha habido un aumento a los recursos del Conacyt, principalmente en el ramo de investigaciones relacionadas al COVID-19 durante esta administración.

“En términos generales, ha habido un aumento en los recursos del Conacyt, que eso es algo que a veces no se conoce, porque parece que el gobierno del presidente de la República no se quiere apoyar a la ciencia”.

“Hoy (tiene) más recursos de los que tenía antes; nada más que se han orientado a investigaciones y a becas particulares de acuerdo con las necesidades, inclusive, relacionadas con la pandemia”, añadió.

Finalmente, la mandataria subrayó que “no quiere decir que no haya apoyo a la ciencia, pero en particular, mi posición personal es: que sean acusados de delincuencia organizada, pues sí me parece excesivo”.

Científicos, según la FGR, habrían usado recursos del Conacyt en una empresa privada (Foto: Especial)

Cabe recordar que la polémica sobre los científicos acusados por delincuencia organizada, surge luego de que la FGR solicitara este 22 de septiembre una una tercera orden de arresto en contra de 31 miembros del Conacyt.

“Se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”, señaló la dependencia.

Según un juez la orden deriva de la suposición de que la empresa privada creada, autorizada y fondeada por el grupo de científicos del Conacyt usó recursos federales destinados a la investigación, con los cuales compraron muebles, vehículos, inmuebles, pagaron salarios y servicios directos. Sin embargo, ello no actualizaba hechos delictivos porque el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt avaló ese tipo de operaciones.

Para la FGR, ese criterio es inaceptable, pues un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt, que son obligatorias para ellos.

(Foto: Twitter ConacytMX)

Según la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero, las regulaciones superiores no permiten que la institución de investigadores pueda convertirse en una empresa privada, cuyos recursos sean obtenidos de fondos públicos.

“El Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”, comunicó la FGR.

De ahí que la institución ministerial agotará todos los recursos a su alcance y recursos procedentes para ir en contra del grupo de científicos para defensa, aseguró, de los intereses de la Federación.

