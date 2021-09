“Persigan criminales, no científicos”: Javier lozano arremetió en contra de la FGR

El poblado arremetió en contra de la FGR (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

El ex legislador de PAN, Javier Lozano, se lanzó en contra de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que, por segunda ocasión, solicitara órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos e investigadores acusados por la actual dirección de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

El abogado poblano comentó que la Fiscalía, quien está bajo la dirección de Alejandro Gertz Manero, debe de encargarse de “perseguir criminales y no científicos”.

“#TenganParaQueAprendan bola de ojet*s. Persigan criminales, no científicos. Eso les pasa por juntarse con dictadores. ⁦@FGRMexico”, señaló Lozano a través de su cuenta personal de Twitter.

Gertz Manero está a cargo de la Fiscalía General de la República (Foto: EFE/Mario Guzmán)

Por su parte, durante su conferencia matutina de este miércoles 22 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la investigación por parte de la Fiscalía se debe porque “hubo malos manejos en los recursos”.

”Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt, sin embargo, esto lo va a resolver el juez. Y el que nada debe, nada teme. Es que tenemos que combatir la corrupción, por parejo, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo, pero parejo, no tolerar la corrupción”, comentó.

López Obrador recordó que en el sexenio pasado fue cuando se dio el caso de la llamada “Estafa Maestra” en donde varias universidades, protegiéndose en el argumento de la autonomía, aprovecharon para que directores y rectores caciques “aplaudidos hasta por la monarquía española” se enriquecieran.

“Ya no debe de haber impunidad para nadie. Tenemos que purificar la vida pública y el que no tiene ningún delito, el que es inocente, no debe de preocuparse para nada, porque también no se fabrican delitos, y no se permite que jueces hagan y deshagan”, sentenció el Jefe del Ejecutivo.

AMLO señaló que durante su administración no habrá corrupción (Foto: Presidencia de México)

Sobre la reducción del presupuesto para el 2022, el tabasqueño lo catalogó como una “noticia falsa”, y precisó que el Conacyt tendrá un aumento real del 11.3%, por lo que la investigación y tecnología contarán con recursos suficientes.

Asimismo, resaltó que las becas de posgrado contarán con 12,442 millones de pesos, que representa 3.8% más “para beneficiar a 61,998 estudiantes”, dijo al tiempo que detalló que la institución “continuará brindando becas para apoyar a estudiantes históricamente excluidos, así como a madres jefas de familia o personas con discapacidad”.

Cabe señalar que el pasado lunes 20 de septiembre, el periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna para Eje Central, denunció que un grupo de académicos está “en la mira” del fiscal Alejandro Gertz Manero.

El periodista señaló que Gertz Manero fue quien solicitó la orden de aprehensión en contra de 31 científicos, académicos y personal administrativo del Conacyt para que sean llevados al penal de máxima seguridad de El Altiplano, acusándolos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

La directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla emitió la denuncia en contra de los científicos e investigadores (Foto: Twitter/HLGatell)

Riva Palacio declaró que la persecución tiene que ver con una venganza personal por parte de Gertz Manero, quien fue duramente criticado por la comunidad científica al recibir el nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores por la directora del Conacyt

La Fiscalía señaló que los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) supuestamente recibieron ilegalmente millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Gertz Manero partió de una denuncia interpuesta por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, contra la comunidad científica.

