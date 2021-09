AMLO dio nuevo espaldarazo al Ejército: felicitó a las fuerzas armadas por los altos niveles de confianza entre la población

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO/ARCHIVO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un nuevo espaldarazo al Ejército mexicano al resaltar la labor que realizan las fuerzas armadas “para pacificar” al país.

Durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador destacó los resultados de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre victimización y percepción de seguridad pública, en donde los elementos de la Marina y del Ejército tienen altos niveles de confianza entre la población.

“El Inegi acaba de dar a conocer su encuesta sobre seguridad y se va avanzando en la percepción de la gente en cuanto a la seguridad… Es muy alentador que la gente le tenga confianza a las fuerzas armadas”, dijo.

El presidente mostró una gráfica con los resultados de la encuesta, en donde la Marina es la institución mejor calificada.

Resultados de la encuesta del Inegi sobre victimización y percepción de seguridad pública, en donde se destaca que la Marina y el Ejército tienen altos niveles de aprobación entre la población (Foto: captura de pantalla)

“Miren, 90.1% la Marina, nivel nacional durante marzo y abril de 2021, 90.2% de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira, seguida del Ejército con 87.8% y la Guardia Nacional con 82.7%”, dijo.

Acto seguido, el mandatario aclaró que aunque los elementos de la Marina están mejor calificados, su número es menor comparado con los integrantes del Ejército mexicano.

“La Marina está arriba porque es una institución ejemplar sin duda, pero también porque son 75,000 elementos y el Ejército tiene 330,000 y no es lo mismo una institución con 75,000 que con 330,000 elementos, eso hay que tomarlo en cuenta”, resaltó.

El mandatario también destacó la labor de la Guardia Nacional, institución que -dijo- “tiene dos años y meses (de creada) y ya esté en 82.8% (de aprobación entre la población). Esta institución es la encargada de la seguridad pública...entonces se está fortaleciendo”, señaló.

AMLO destacó los resultados de la encuesta del Inegi sobre victimización y percepción de seguridad pública, en donde la Marina y el Ejército tienen altos niveles de aprobación entre la población (Foto: captura de pantalla)

“Leí algunas críticas, pero necesitamos la paz y la tranquilidad en el país, críticas porque se van a incrementar los recursos para la Guardia Nacional, 50,000 millones de pesos para consolidarla, vamos a tener presencia en todas las regiones del país, porque es un compromiso el que se consiga la paz, en lo demás no me meto, pero felicidades a las fuerzas armadas por el trabajo que están haciendo, nos están ayudando mucho y se están respetando los derechos humanos”, puntualizó.

Al ser cuestionado sobre las múltiples denuncias ciudadanas sobre abusos policiacos en los estados y la colusión de estos elementos con la delincuencia, López Obrador resaltó que el gobierno federal es respetuoso de la soberanía de las entidades federativas.

“Tenemos que ser respetuosos de la soberanía de los estados, aun cuando cada vez hay más denuncias y también más atención de todos los gobiernos. Antes había impunidad, imperaba la impunidad, ¿Por qué hicieron esa atrocidad terrible de Ayotzinapa? porque pensaron de que contaban con toda la protección y que no había problemas, mandaban en regiones y había asociación delictuosa, componendas entre el crimen y las autoridades”, dijo.

" Ahora no, ahora hay denuncias y se va avanzando y en el caso nuestro la instrucción es que no se violenten derechos humanos y en los resultados tanto en la Secretaría de Marina, como en la Secretaría de la Defensa, como en la Guardia Nacional, son muy pocas las denuncias y estamos pendientes para que no se cometan violaciones”, aseguró.

Fotografía de archivo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mientras habla durante una rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional de Ciudad de México (Ciudad de México). EFE /Sáshenka Gutiérrez

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el General Luis Crescencio Sandoval, insistió que durante sus operativos, los elementos del Ejército respetan en todo momento los derechos humanos, ya que es una instrucción presidencial.

Recordó que los integrantes de las fuerzas armadas reciben capacitación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) así como de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones, para respetar los derechos humanos.

