Ignacio Campos Equihua acudió a la Fiscalía tras tercer citatorio; Grecia Campos reconoce avance en el caso Manzo

Foto: Facebook / Grecia Quiroz

Grecia Campos celebró este sábado la comparecencia del exalcalde Ignacio Campos Equihua ante la Fiscalía General de Michoacán para rendir declaración en relación del asesinato de Carlos Manzo

Durante su encuentro con la prensa, la actual edil explicó que la citación era el tercer aviso que recibía el exalcalde en los últimos días, por lo que su asistencia no fue voluntaria, sino forzada por la acumulación de llamados.

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“Qué bueno que ya se les esté mandando a llamar. Ya era el tercer llamado el día de hoy y, por obvias razones, tenía que acudir. Ya no le quedaba de otra porque sino iban a ir por él”, sostuvo.

El pasado 7 de mayo, Grecia Campos había denunciado públicamente la inasistencia de Ignacio Campos a una cita anterior en la Fiscalía. En esa ocasión, la funcionaria informó en redes sociales que el exalcalde fue convocado y no asistió sin justificar su ausencia.

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Foto: Facebook

Cabe recordar que la investigación formal inició cuando, el 17 de febrero, la alcaldesa entregó a la fiscalía 11 videos como prueba para que se investigara al exmunícipe junto al diputado Leonel Godoy Rangel y al senador Raúl Morón Orozco. Esto luego de que los tres políticos morenistas fueran señalados por Carlos Manzo, antes de su muerte, como presuntos responsables de lo que le pudiera ocurrir.

Cuestionada sobre su confianza en la institución, Campos no descartó sus dudas sobre el trabajo de la Fiscalía, pero reafirmó su postura. “Sí, vamos a esperar. Ya se dio el primer paso. Vamos a esperar a que la Fiscalía haga su trabajo. Pues tenemos que seguir confiando. La realidad es que los trabajos que se han venido haciendo se han hecho muchas detenciones en el caso de Carlos, todavía faltan más detenciones”, respondió.

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Las declaraciones del exalcalde al salir de la Fiscalía

Por su parte, Campos Equihua rechazó al salir de la sede de la Fiscalía en Morelia cualquier vínculo con el crimen. “Hemos dado toda la declaración correspondiente y dejando muy en claro que no tenemos ningún vínculo con los señalamientos que nos han hecho”, afirmó.

El exmunícipe atribuyó los señalamientos en su contra a un trasfondo político. “Yo considero que es un acto en el cual sí buscan dañar políticamente, pero por eso estamos aquí presentes”, sostuvo, al tiempo que pidió a las autoridades cerrar la carpeta de investigación.

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La comparecencia de Campos Equihua fue la primera de una serie prevista por la Fiscalía. Para el sábado 16 de mayo se esperaba que Leonel Godoy acudiera a rendir declaración, según informó Uno TV.

El contexto del asesinato y las pruebas entregadas

15 días antes del homicidio, sujetos desconocidos con cascos acudieron en dos ocasiones al domicilio de Manzo y permanecieron varios minutos en el exterior. La Fiscalía del Estado ya tenía conocimiento de esos actos de intimidación.

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La edil entregó en febrero los 11 videos a las autoridades, quienes debían analizarlos para descartar que fueran generados con inteligencia artificial antes de utilizarlos como base para citar a los tres políticos. El fiscal del estado, Carlos Torres Piña, confirmó en su momento que esa validación determinaría si las grabaciones constituían prueba suficiente para llamarlos a declarar.