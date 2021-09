“Ya llegó papá”: así fue el conmovedor regreso de David Páramo a la televisión

David Páramo (Foto: Twitter@Francis86348420)

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Este martes 21 de septiembre se dio a conocer que el conductor David Páramo, conocido como el “padre del análisis superior”, volvió a las oficinas de Imagen Televisión luego de haber sufrido un aneurisma.

Entre aplausos, porras y abrazos, Paramo regresó a su sitio de trabajo para reintegrarse al programa del periodista Ciro Gómez Leyva.

En las imágenes difundidas por Gómez Leyva se aprecia a un David Paramo con cubrebocas pero sobretodo agradecido con las muestras de cariño de sus compañeros.

Cabe señalar que el analista económico sufrió un aneurisma el pasado mes de abril, cuando conducía de camino a un evento de su hijo Caleb.

David Páramo sorprendió a sus seguidores con un contundente pero conmovedor mensaje en sus redes sociales.

Ya llegó papá. Hoy 22:30 pm con mi querido Ciro Gómez Leyva

Durante su emblemática participación en el programa, Paramo narró cómo vivió su recuperación y el tratamiento que siguió.

Nuestro querido David Páramo @DavidPramo2, el gran Padre del Análisis Superior, está de regreso en #ImagenNoticias. Y así lo recibimos: pic.twitter.com/DTDuPdZN9H — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) September 22, 2021

Estoy muy bien, un aneurisma corto, estuve en coma nueve días. Mi recuperación ha sido saludable, tranquila y sin sobresaltos. Ciro, hoy que me abracé con mis compañeros, lloré y estoy listo para seguir aquí

El pasado 13 de julio, el conductor había hecho una aparición en el programa “De Primera Mano” con Gustavo Adolfo Infante.

En aquella ocasión, el “padre del análisis superior” habló sobre su estancia en el hospital y cómo ocurrió su aneurisma.

“Han sido tiempos difíciles, pero ya voy de salida, ya cada vez falta…lo que falta es que el cuerpo recupere el tono muscular, que las piernas hagan lo que tienen que hacer, que la cadera haga lo que tiene que hacer. Creo que ya estoy muy cerca de la recuperación”, dijo Páramo.

El conductor explicó que los aneurismas se pueden tener toda la vida y estallan por algún evento en particular, en el caso de Páramo, fue la presión muy alta, pues cuando se la tomaron en el hospital por primera vez, estaba en 280.

Durante su estancia en el hospital se mantuvo haciendo ejercicio como una terapia de recuperación e informó que ahora su presión oscila entre 110 y 115.

“Si estoy vivo es por esta suma de gente y amigos tan queridos como tú. Ya pronto nos veremos en los estudios de Imagen”.

Un accidente cerebro vascular sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene. Algunas veces, se denomina “ataque cerebral”. Si el flujo sanguíneo se detiene por más de unos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno. Las células cerebrales pueden morir, lo que causa daño permanente.

Un accidente cerebrovascular se presenta cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, causando un sangrado dentro de la cabeza.

Se conocen dos tipos de accidente cerebrovascular, el isquémico y el hemorrágico.

El accidente cerebrovascular isquémico sucede cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre, lo que puede suceder de dos maneras:

Se puede formar un coágulo en una arteria que ya está muy estrecha. Esto se denomina accidente cerebrovascular trombótico. La otra forma es que un coágulo se puede desprender de otro lugar de los vasos sanguíneos del cerebro, o de alguna parte en el cuerpo, y trasladarse hasta el cerebro. Esto se denomina embolia cerebral o accidente cerebrovascular embólico.

