Lotería Nacional: qué boleto ganó los 27 millones de pesos del sorteo del 19 de septiembre

La Lotería Nacional celebró la independencia de Bélgica con un boleto conmemorativo (Foto: Cuartoscuro)

El pasado 19 de septiembre la Lotería Nacional celebró el Sorteo Especial alusivo al 40 aniversario de las relaciones diplomáticas México-Belice.

Durante su edición 249 se emitieron 60 mil boletos los cuales tuvieron un costo de 60 pesos por fracción. El premio mayor tenía un valor de 27 millones de pesos.

De acuerdo con sus redes sociales, el número del boleto ganador fue el 44047, mientras que el segundo lugar lo ocupó el ticket 56244 el cual hacía acreedor de 3 millones de pesos.

En el marco de la conmemoración del día de la Independencia de Belice, así como también los 40 años del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas con México, el Gobierno nacional, productores e investigadores desarrollaron varias actividades, entre ellas, se destacó la revelación del billete de la Lotería Nacional con referencia a estas fechas.

El boleto ganador fue el 44047 (Foto: Captura de pantalla de Twitter)

El sitio oficial de la Lotería Nacional señala que los ganadores tienen 60 días naturales para poder reclamar el premio en un horario de 9:00 a las 13:00 horas de lunes a viernes en las oficinas ubicadas en Plaza de la República número 117 en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Los ganadores deben acudir con la siguiente serie de documentación, con el original y copia; estos serán catalogados como información confidencial:

El billete premiado original

Identificación oficial vigente

CURP

Copia RFC con homoclave

Comprobante de domicilio

Acta de matrimonio (en caso de que el ganador/a esté casado/a)

Por otro lado, el 17 de septiembre el portal de noticias Proceso informó que en el mes de marzo los litigantes Carlos Alberto Valenzuela y Marco Edmundo Rountree presentaron una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Lotenal, y pidieron a su titular, Miguel Manuel Ramírez Mandujano, que investigue las irregularidades durante la emisión de los Pronósticos para la Asistencia Pública.

Valenzuela recordó que en 2012 se descubrió un fraude de personas que amañaron los sorteos (Foto: Cuartoscuro)

Valenzuela recordó que en 2012 se descubrió un fraude de personas que amañaron los sorteos de Melate y Revancha, con grabaciones previas que luego hicieron pasar en vivo y, si bien hubo sanciones, no se realizaron cambios sustanciales en la forma de presentar públicamente los procesos para seleccionar ganadores.

“No han hecho nada, todo sigue igual y nos obliga, como ciudadanos, a dar un grito. La denuncia la hicimos en marzo y no hemos recibido respuesta, y lo que queremos que nos digan es si procedió o no, que nos den la contestación jurídica que proceda. No sé si no contestan porque no les interesa el tema o no les interesa saber”, mencionó y aprovechó para señalar que a lo largo de los meses han enviado correos electrónicos han sido ignorados.

En el escrito presentado ante la Lotería, Valenzuela explica que las transmisiones de los últimos años no son transparentes, pues cuando las urnas son cargadas con las esferas numéricas no vuelven a aparecer en pantalla, por lo que no queda la certeza si son intercambiadas.

Junto con la demanda, los litigantes presentaron una lista de irregularidades de las que se han percatado durante las transmisiones (Foto: Cuartoscuro)

“Algunas transmisiones no muestran el proceso de pesaje de las esferas o solo lo transmiten parcialmente. En transmisiones de años anteriores, durante el sorteo permanecían a la vista las urnas cargadas previamente y se transmitía el pesaje de todas las esferas, con lo que el público tenía certeza de que no estaban alteradas ni eran manipuladas después de ser colocadas en urnas”, comentó.

Asimismo menciona que junto a la demanda presentaron una lista de irregularidades que han detectado a lo largo de los años en el desarrollo de los sorteos.

“De las irregularidades que se presentan en las transmisiones se desprende que los sorteos carecen de transparencia y no dan certeza al público”, sentenció.

