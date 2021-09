Mudanzas: el intrépido homenaje que Carolina Ross hizo al álbum de Lupita D’Alessio

(Foto: Captura de pantalla YT Carolina Ross/ Captura de pantalla Spotify)

Mudanzas puede que sea uno de los álbumes más reconocidos de Lupita D’Alessio y, en esta ocasión, la cantante de Culiacán, Carolina Ross decidió hacer su reinterpretación a mariachi de los mayores éxitos de La leona dormida.

Con un aire moderno, la joven artista trajo un aporte a las nuevas generaciones y les recordó aquellas letras que sus padres o personas mayores cantaron a todo pulmón durante su juventud.

Así con las siete canciones que conforman su nueva producción discográfica:Acaríciame, Ese Hombre, Mi Corazón Gitano, Mentiras, Lo Siento Mi Amor , Que Ganas de No Verte Nunca Mas y Mudanzas, Carolina recogió algunas de las letras más polémicas de la D’Alessio.

La artista remarcó que La leona Dormida fue una inspiración para ella desde que estaba pequeña y añadió que estaba emocionada por todo el contenido.

“Una aprende a cantar desde niña canciones que lleva en la sangre y en la mía corre la música de soylupitadalessio. Me llena ilusión que en 1 semanita van a poder escuchar este tributo que hicimos con todo el cariño y la humildad a una de las cantantes más importantes de nuestro país. Una figura de empoderamiento para mi mami, mis tías, y tantas mujeres mexicanas en los ochentas… su manera de apoderarse del escenario, sus letras y sentimientos me han inspirado”, señaló en su cuenta de Instagram.

Carolina Ross se ha posicionado como una de las artistas de mayor éxito en las redes sociales. (Foto: Twitter/carolinaross)

Esta intérprete se dio a conocer gracias al programa La Voz México en 2013, donde fue la ganadora del tercer lugar. Sin embargo, aunque en su momento no consiguió llevarse el premio mayor del concurso, su carisma y talento le ayudó rápidamente a ascender en la industria musical.

Carolina Ross se ha posicionado como una de las artistas de mayor éxito en las redes sociales. Cuenta con más de ocho millones de seguidores en Facebook, más de un millón en Instagram, casi tres millones en YouTube y más de ochocientos mil escuchas mensuales en Spotify.

También, Carolina Ross fue invitada por el Grupo Sin Bandera y Camila para trabajar juntos en el exitoso “4 Latidos Tour” en Estados Unidos.

Volviendo al tributo que recientemente hizo sobre Lupita D’Alessio es importante destacar que La leona dormida fue un ícono para las mujeres de su época, ya que en sus melodías expresaba duramente los sentimientos que pocas podían decir.

Carolina Ross participó en la voz méxico (Foto: The Honey Street /EFE)

“Decían que cómo una mujer de 24 años estaba cantando así y fue muy adelantado a la época. Le llamaban letras ordinarias, a mí me llegaron a vetar de la radio porque decía ‘hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo’ son temas que decía el hombre ‘no, no, no, quítalo’ pero tanto la pidieron que la tuvieron que toca”, contó para El Universal.

La cantante de Mudanzas destacó que una de sus mayores contribuciones a la música mexicana fue transgredir los espacios mostrar sentimientos que no eran muy bien aceptados para la época y más, si venían de una mujer.

De igual forma, La leona dormida remarcó que todas las canciones que ha interpretado a lo largo de su carrera, no han sido únicamente porque suenen bien o porque le vayan a garantizar un éxito, sino que son melodías que representan algo para ella.

No canto cosas por cantar, ni grabar por grabar”, dijo para dicho medio.

Ahondó en que su experiencia de vida, tanto momentos buenos como malos, contribuyeron para que las mujeres de varias generaciones pudieran identificarse con ella y decidieran utilizar sus interpretaciones como algo más personal.

