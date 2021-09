Secretaría de Salud advirtió sobre falsa tarjeta de vacunación contra COVID-19

Vacunación en México contra el COVID-19. (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de Salud advirtió a través de sus redes sociales oficiales sobre la circulación de una supuesta tarjeta que acredita la vacunación contra el COVID-19. Dicho documento cuenta con los elementos gráficos oficiales del Gobierno Federal, logotipos y colores; así como un código QR a través del cual, supuestamente, se puede corroborar el estado de vacunación del portador de la tarjeta.

La tarjeta, que en la fotografía se puede apreciar, está enmicada, lleva por título “Certificado de vacunación contra la COVID-19”. Posterior a ello indica el nombre del portador, el código QR y en la parte inferior los logos del gobierno.

Al respecto, la institución advirtió que se trata de un documento falso, y que no es emitido por la Secretaría de Salud ni por ninguna otra autoridad del Gobierno de México. Asimismo, invitó a la ciudadanía a no dejarse engañar y no ser víctimas de fraude.

La dependencia recordó que el certificado de vacunación contra COVID-19 se emite únicamente a través de los canales oficiales del gobierno, y agregó que actualmente no es un requisito portar con dicho certificado para ingresar a espacios públicos abiertos o cerrados.

La Secretaría de Salud informó que solo a través de portales oficiales se obtiene el certificado.

Actualmente, en México se han aplicado más de 91 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19, y un 31% de la población nacional ya cuentan con un esquema de vacunación completo. Los casos estimados de infecciones por coronavirus son 3, 726, 521 mientras que el número de defunciones se sitúa en 267 mil 969.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que más de 95% de las personas hospitalizadas por COVID-19 no se vacunaron contra el virus. Ante ello, exhortó a la población a inmunizarse cuando sea su turno.

México ya concluyó con la campaña de vacunación en la frontera. Según informó la Secretaría de Seguridad Pública federal, se administrarían las últimas 64.000 dosis el martes a los residentes del estado de Tamaulipas, limítrofe con Texas. En total, el programa aplicó 3,8 millones de dosis en 45 municipios y ciudades de los seis estados que colindan con Estados Unidos.

Las autoridades sanitarias de México indicaron que el objetivo era impulsar las tasas de vacunación en la frontera para nivelar al lado estadounidense. Una vez alcanzado dicho nivel, se asumía que no habría motivos para continuar con las restricciones a los traslados hacia el otro lado de la frontera.

Hasta el momento, México ha recibido alrededor de 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 y alrededor de 61 millones de habitantes han recibido al menos una dosis.

Hugo López Gatell no precisó cuándo se iniciaría la inmunización de los menores enfermos. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Respecto a los menores de 18 años que han solicitado amparos legales para ser vacunados contra el coronavirus, derivado de ciertas condiciones específicas de salud, el subsecretario López-Gatell dijo el martes que en México poco menos de un millón de menores de edad que tienen cáncer, diabetes, distintas causas de inmunosupresión, infección por VIH, insuficiencia renal; pueden tener un riesgo al contagiarse de coronavirus, y es por ello que “pueden beneficiarse de ser vacunados”.

López-Gatell indicó que “conforme fuéramos completando la vacunación desde las personas con mayor edad hacia abajo, y llegar a un punto en donde el riesgo de las personas de las edades adultas que se estén vacunando fuera equivalente o semejante al de este grupo de niñas, niños que tienen enfermedades crónicas, y en ese momento incorporaríamos en paralelo esta vacunación para ese subgrupo”. Sin embargo, no precisó cuándo se iniciaría la inmunización de los menores enfermos.

México ha recibido alrededor de 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro

México, cuya población menor de 18 años representa cerca de 31% de sus 126 millones de habitantes, se mantiene rezagada en la vacunación de los menores de edad en comparación con Estados Unidos y once países de América Latina.

