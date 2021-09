“Hablar de un error no es conveniente”: autoridades negaron negligencia en el Cerro del Chiquihuite

A pesar de que en el Atlas Nacional de Riesgos aparece la zona del Cerro del Chiquihuite, en el Estado de México, como de alto peligro por “inestabilidad de laderas”, la Coordinación Municipal de Protección Civil (PC) del Gobierno de Tlalnepantla descartó que hayan tenido un mal diagnóstico sobre los reportes que hicieron vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, días antes de que la tragedia del pasado 10 de septiembre.

Así lo aseguró la tarde de este jueves Hugo Mendoza, coordinador de PC de Tlalnepantla, en entrevista con Denise Meaker en Radio Fórmula, luego de que fue cuestionado sobre el testimonio de la dueña de una de las casas que quedaron sepultadas por el deslave de rocas gigantes: “Me cansé de estar reportando (caída de pedruscos) y nunca hicieron nada”, dijo la afectada.

“Claro que no. Hablar de un error por parte de Protección Civil no es conveniente. Efectivamente, la señora que reportó nosotros la atendimos. Sin embargo, nosotros le hicimos la recomendación de que estaba cayendo material, no sólo en esa vivienda sino en las tres secciones de la colonia que han tenido afectaciones por la cantidad de lluvias”