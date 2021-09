Qué Secretaría fue la gran perdedora en el Paquete Económico 2022

La secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier. EFE/ Carlos Ramírez/Archivo

Con respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del año pasado, en el nuevo PPEF la Secretaría de Economía (SE) será la que reciba el recorte más grave. En comparación con el dinero con el que contó durante este año, para el 2022 la SE tendrá una reducción de casi la mitad de su presupuesto.

La Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) señala que en el PPEF para el 2022, entregado el día de ayer por Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se propone que el próximo año la Secretaría de Economía contará con 3 mil 586 millones de pesos mexicanos, mientras que para el 2021 contó con un presupuesto de 6 mil 538 millones.

La reducción en el presupuesto de la SE, encabezada desde enero de este año por Tatiana Clouthier, equivale a un 45.1%. Ella, quien dirigió la campaña política del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones presidenciales del 2018 y estuvo considerada para ser la candidata de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para Nuevo León, tendrá 2 mil 952 millones menos para dirigir la Secretaría de Economía.

Secretary of the Treasury of Mexico Rogelio Ramirez de la O attends the ceremony to commemorate the third year of Lopez Obrador's victory in the 2018 presidential elections at Palacio Nacional on July 01, 2021 in Mexico City, Mexico.

La SE es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de desarrollo económico. Esto incluye vigilar y regular los precios de los productos y servicios del sector privado, así como vigilar el cumplimiento de las leyes que tienen que ver con la comercialización de productos. A su cargo está, por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Subsecretaría de Comercio Exterior.

De nueva cuenta, el nuevo PPEF 2022 fue caracterizado por AMLO como parte de su política de austeridad. Para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021 la visión de ahorro en beneficio de programas sociales y sus obras de infraestructura fue la misma que para el propuesto ayer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Es muy profesional, realista, nos permite tener ingresos para financiar obras, programas. No aumenta la deuda, no aumenta impuestos, no hay gasolinazos, es un buen presupuesto y los pronósticos de crecimiento se van a cumplir”, fueron las palabras con las que el mandatario describió al PPEF 2022.

Fotografía de archivo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien habla durante su conferencia matutina en Palacio Nacional en la Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán

Además de la Secretaría de Economía, otras dependencias del Poder Ejecutivo también tendrán recortes significativos. Por ejemplo, la Subsecretaría de Comercio Exterior a cargo de Luz María de la Mora tendrá un recorte del 21%. En el Paquete Económico del 2021, esta dependencia contó con un presupuesto de 349 millones 643 mil pesos, mientras que para el próximo año tendrá 276 millones 446 mil pesos. La caída será de 73 millones 197 mil pesos de su presupuesto.

Entre las labores de esta dependencia, según señala la ONEA, están realizar las labores de negociación, administración y defensa de los Tratados y Acuerdos Internacional de Comercio e Inversión de México. Entre las alianzas económicas más importantes para el país, se encuentra el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se firmó el 30 de septiembre del 2018, tras arduas negociaciones con el gobierno del ex presidente estadounidense, Donald Trump.

Finalmente, la ONEA reconoce un ligero aumento para la PROFECO. Si el Congreso aprueba el PPEF 2022, el aumento para esta dependencia será del 4.22%. Mientras que este año tuvo un presupuesto de mil 011 millones de pesos, para el próximo contará con mil 54 millones.

