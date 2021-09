Feto gigante apareció en la Suprema Corte como una protesta de los grupos pro vida

Con Feto gigante en la SCJN protestaron los grupos pro vida contra la despenalización del aborto (Foto: Facebook / Red Familias)

Un feto gigante fue proyectado a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde un grupo pro vida de la Red Familia protestó contra la inconstitucionalidad de la penalización del aborto.

A través de una serie de mensajes proyectados en la fachada de la Suprema Corte, grupos pro vida expresaron sus intenciones de revertir las decisiones de las magistradas y los magistrados.

Sin embargo, cayeron también en teorías conspirativas que incluyen una intervención estadounidense, específicamente del gobierno norteamericano en la Interrupción Legal del Embarazo a cambio de un supuesto paquete de ayuda económica.

“Nos suena muy raro que después de la visita de la vicepresidenta, en donde justo hoy se retoma un paquete de ayuda económica para México, aprueben el aborto de la manera en la que lo hicieron. A nosotros parece que no huele, apesta a una presión norteamericana y a doblar las manos del gobierno mexicano para conceder que se apruebe el abordo en todo América Latina”, se puede escuchar que confiesa uno de sus dirigentes a través de un video en vivo emitido por su Facebook oficial.

La Red Familia se presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para protestar en contra de la despenalización del aborto (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

Además, aseguraron que se trata de una treta por parte de las autoridades, quienes supuestamente protegen más a los animales que a los seres humanos, de acuerdo con el hombre que habla a la cámara.

“Esto que aprobaron, que le ponen palabras muy bonitas, lo llenan de eufemismos para negar la verdad. Lo que negó la corte, es a un ser humano, un bebé para la corte no vale nada antes de nacer. Están más protegidos los animales que los seres humanos”.

Por último, refiere que a través de la red de organizaciones que conforman al grupo que representan, se le presentan a las mujeres opciones ante un embarazo “en crisis”, cosa que no haría el gobierno.

“Los únicos que hacemos algo para atender a la mujer embarazada en crisis, somos las organizaciones y el gobierno no hace nada, lo único que le ofrecen es el aborto, no le ofrecen opciones de vida. A una adolescente en secundaria o preparatoria no la ayudan.

Las y los 10 ministros del pleno de la SCJN invalidaron el artículo 196 del código penal del estado de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento (Foto: REUTERS/Daniel Becerril

Además, otra de las participantes en la marcha consideró que desde la Suprema Corte “le han fallado a las mujeres mexicanas y a sus veces con esta iniciativa”.

En este contexto, considera, además, que estas acciones que llamaron “inconstitucionales”, únicamente giran en torno “a intereses minoritarios y a sus propios intereses”

“Vamos a presionar el tiempo necesario y a las personas necesarias día y noche porque México es un pueblo que defiende la vida. Un pueblo de oportunidades. Por favor no nos fallen otra vez, señores ministros”, declaró ante las cámaras de su Facebook.

Fue el martes 7 de septiembre de 2021 cuando la SCJN declaró la inconstitucionalidad de la penalización de las mujeres y personas que deciden abortar en la primera etapa del embarazo (Foto: EFE/ Sashenka Gutierrez/Archivo)

Fue el martes 7 de septiembre de 2021 cuando la SCJN declaró la inconstitucionalidad de la penalización de las mujeres y personas que deciden abortar en la primera etapa del embarazo, así como el reconocimiento al derecho a decidir.

Por unanimidad, las y los 10 ministros del pleno de la SCJN invalidaron el artículo 196 del código penal del estado de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento”.

Pese a que la decisión únicamente invalida el Código Penal del territorio coahuilense, sienta un precedente obligatorio para que todos lo tribunales del país fallen en favor de las mujeres alrededor de la República.

