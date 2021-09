Los cuatro mineros atrapados en Obayos, Coahuila fueron rescatados con vida (Foto: Facebook / @NoticiaenFace)

Cuatro mineros vivieron el derrumbe en una mina sobre la carretera 57 en la colonia Obayos, municipio de Escobedo, Coahuila, pero gracias a la intervención de Protección Civil lograron salir con vida.

A través de las redes sociales oficiales de la mina en Pasta de Conchos, se dio a conocer que cuatro mineros quedaron atrapados en el lugar referido. Además, de asegurar que levantaron el reporte correspondiente.

De acuerdo con los trabajadores, avisaron de manera pronta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno de México, con el objetivo de recibir ayuda.

Al respecto, informaron que se trataba de trabajadores de la empresa Consorcio Minero AG, responsables también de vender el carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dirigida por Manuel Bartlett.

Familiares de trabajadores mineros, en oración hoy mientras esperan informes por la inundación y el colapso de una mina en el municipio mexicano de Múzquiz, en el norteño estado de Coahuila. EFE/Miguel Sierra

“De nuevo se trata de la empresa Consorcio Minero AG que a pesar de tener minas que violan normas de seguridad le vende carbón a @ManuelBartlett para alimenta las carboeléctricas de @CFE. 4 mineros atrapados. ¿Hasta cuándo Señor Presidente @lopezobrador__?”, escribieron.

Fue hasta las 9:20 de la noche que informaron, a través de sus redes sociales oficiales, que todos los mineros fueron rescatados con vida, aunque presentaban lesiones leves en el cuerpo.

Esto sucedió a escasos días del Tercer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que se atiende el caso de los mineros atrapados en Pasta de Conchos.

Sin embargo, trabajadores aseguraron que “el gobierno se comprometió a iniciarlo el 1 de octubre, pero hasta el momento no saben nada “de los avances para que ello ocurra”.

“Además, este gobierno no ha tratado con dignidad a todas las familias, en particular a todas los/as peticionarias ante la @CIDH, excluyendo de reuniones y eventos a quienes no son cónyuges, es decir madres e hijos. Ni se toman MEDIDAS DE NO REPETICIÓN”, acusaron a través de su usuario oficial en Twitter.

El último incidente reportado en minas de México sucedió a principios de junio, cuando siete trabajadores quedaron atrapados en un derrumbe en la mina de Múzquiz, Coahuila.

A la zona de los hechos fueron enviados elementos de la Guardia Nacional, miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, la secretaria del Trabajo, la directora de Protección Civil y la secretaria de Economía.

Luego de un trabajo de hasta 150 horas para lograr el rescate con vida de los trabajadores, esto no fue posible: los siete cuerpos de los mineros terminaron de ser rescatados el 11 de junio de 2021.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, el General Luis Cresencio Sandoval, detalló que participaron 166 elementos de las fuerzas federales, de los cuales 145 son del Ejército y 21 de la Guardia Nacional.

MÚZQUIZ, COAHUILA, 05JUNIO2021.- Elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), participan en las labores de rescate de los trabajadores que se encuentran atrapados tras el colapso en una mina de la comunidad de Rancherías. FOTO: SEDENA/CUARTOSCURO.COM

Al respecto, el presidente de México informó que a partir de entonces iniciaría la etapa de investigación para determinar en qué condiciones operaba la mina Miracán y si cumplía con las medidas de seguridad.

López Obrador aseguró que no se repetirán casos como el de la mina de Pasta de Conchos (ocurrido el 19 de febrero de 2006 y en donde murieron 63 trabajadores) al que su gobierno está destinando 2,000 millones de pesos para el rescate de los cuerpos, lo cual está a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

