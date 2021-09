(Foto: Twitter / @HVasconcelos_)

El senador Héctor Vasconcelos, uno de los llamados miembros fundadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) estalló en contra del PRD durante la instalación del congreso por su coalición con el PAN y el PRI.

A través de sus redes sociales oficiales, Vasconcelos aseguró que lo hicieron enojar durante la pasada instalación del Congreso, por lo que arremetió contra ellos con una fuerte crítica.

Entre las palabras que pronunció, aseguró que el Partido de la Revolución Democrática, liderado actualmente por Jesús Zambrano, responde a los partidos Acción Nacional y Revolución Institucional.

“En la instalación del Congreso, me hicieron enojar..... y les espeté: “da pena ver al PRD convertido en satélite (insignificante) del PAN y del PRI”. No hay audio porque no me encendieron el micrófono. Pero hay foto”, aseguró durante su más reciente publicación en el Twitter @HVasconcelos_.

En la fotografía, vestido impecablemente de traje, y señalando con gran presencia a sus opositores, se le puede ver con un gesto de enfado, y posiblemente pronunciando lo anterior con un alto volumen de voz.

“Da pena ver al PRD convertido en satélite del PAN y del PRI”: Héctor Vasconcelos (Foto: Twitter)

Quién es Héctor Vasconcelos

Héctor Vasconcelos y Cruz es actualmente senador por la LXIV Legislatura, representante del Movimiento de Regeneración Nacional, quien tomó protesta el 29 de agosto de 2018.

Además, preside la comisión de Relaciones Exteriores y es miembro de las comisiones de De Seguimiento a la Implementación del T-MEC; Relaciones Exteriores, América del Norte; Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; Relaciones Exteriores, Europa; y Puntos Constitucionales.

Su trayectoria política da cuenta de haber sido Miembro del Comité de Intelectuales en Morena, y posteriormente miembro fundador del mismo partido que llevó a la presidencia a López Obrador.

Además, se desempeñó como Secretario de Mexicanos en el Exterior y Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional de Morena; sin olvidar que fue candidato a la jefatura delegacional en la Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Vasconcelos es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Harvard; cuenta con una maestría en Historia Política por la Universidad de Cambridge, además de un doctorado en Historia Política por la Universidad de Oxford.

También se ha desempeñado en puestos como el de embajador de México en Dinamarca, Noruega e Islandia; cónsul general de México en Boston, Estados Unidos de América; director general del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes; coordinador general de Asuntos Especiales en la SRE, entre otras.

Por último, Héctor Vasconcelos fue designado por Andrés Manuel López Obrador con el posible Secretario de Relaciones Exteriores de la Cuarta Transformación, pero prefirió sumarse a las tareas del Senado.

Vista del pleno de la Cámara de Senadores, en una fotografía de archivo. EFE/José Pazos

“Un paso a la dictadura de Morena”: Jesús Zambrano

Por su parte, Zambrano también arremetió contra Morena, pues el Partido de la Revolución Democrática lanzó un comunicado de prensa donde dio a conocer su desagrado ante la propuesta de Morena, en la Cámara de Diputados, sobre realizar un examen para saber si deben continuar en el cargo o no los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que “el “examen” que Morena pretende imponer a magistrados y al Consejo General del INE es una nueva intentona de quitar autonomía a estos órganos, que no vamos a permitir. Si algo hay que evaluar, es el pésimo desempeño de administración del gobierno de Morena”, se pudo leer en la información oficial.

