“Nos producen vergüenza”: Morena reaccionó a la reunión entre PAN y VOX

Este jueves 2 de septiembre la dirigencia nacional de Morena, a través de redes sociales, arremetió contra el Partido Acción Nacional (PAN) y su decisión de reunirse con el líder de VOX, Santiago Abascal para firmar la denominada “Carta Madrid”.

El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador externó su molestia luego de que la bancada blanquiazul asegurara que está comprometida a combatir el comunismo que existe en el país.

“No nos produce enojo que los fascistas se reúnan y se muestren como lo que son, nos produce vergüenza ajena la desesperación de las expresiones de odio ante su incapacidad para salir de la marginalidad política”, escribió Morena en su cuenta oficial de Twitter.

Al posicionamiento del partido se sumaron militantes como Antonio Attolini, quien lamentó lo hecho por los senadores del PAN.

PAN y Vox firmaron la Carta Madrid: "México no será comunista", aseguró Julen Rementería (Foto: Twitter / @SenadoresdelPAN)

“La defensa de lo que sea no se puede hacer con un xenófobo, racista, evasor de impuestos, prepotente y rufián como Santiago Abascal de líder y referente”, escribió Attolini en su cuenta oficial de Twitter.

También se sumó Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, quien mostró su desencanto por la postura del PAN y aseguró que el partido se encuentra “extraviado”, toda vez que reciben abrazos de un líder de la ultraderecha.

“Los del PAN están extraviados en su laberinto de odio, les aterra saberse disminuidos políticamente y perder sus negocios. Reciben con los brazos abiertos al líder de VOX, reivindicando su convicción fascista. No entienden el despertar de conciencias que hay en México”, escribió Hernández en redes sociales.

MILITANTES DEL PAN RECHAZAN A VOX

Ante este contexto, un grupo de panistas de peso como Xóchitl Gálvez y Gustavo Madero desacreditaron que el panismo aspire a emparejar su agenda ideológica con la del partido español.

El grupo parlamentario del PAN que recibió a los españoles señaló que este documento es un mensaje muy importante para el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus radicales, ya que “México nunca va a ser comunista”, advirtió Rementería del Puerto, quien encabezó la asignatura.

Gustavo Madero, Elías Lixa, Xóchitl Galvez y Laura Rojas (Foto: Cuartoscuro/Senado)

Rementería no actuó solo, al lugar, para apoyar este proyecto “anticomunista, arribaron los senadores Lilly Téllez, Alejandra Reynoso, Martha Márquez y Roberto Moya; también fueron dos diputados del blanquiazul: América Rangel y Raúl Torres. Y como si esto no fuera suficiente, Manuel Añorve Baños, diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), también firmó la Carta Madrid.

Tras esta publicación, Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN y secretaria de la Comisión Anticorrupción; Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía en el Senado de la República; Laura Rojas, ex presidenta de la Cámara de Diputados; Elías Lixa, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados; Andrés Atayde, presidente del PAN en la Ciudad de México; y Héctor Larios, secretario general de Acción Nacional, se deslindaron de la firma de la Carta Madrid y manifestaron su animadversión a Vox.

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz:

“Yo, con Vox... ni a la esquina”.

Andrés Atayde Rubiolo:

“Como capitalino y panista, no comparto la cercanía con Vox. No es lo que me representa. Repito: los extremos no ayudan a la sana convivencia social. Al contrario, promueven la no deseable polarización. Como dijeran los clásicos: ‘respeto, pero no comparto’”.

