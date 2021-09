“López Obrador se volteó para otro lado y lo ignoró”: cómo fue la salida de Julio Scherer del gobierno, según Riva Palacio

Scherer Ibarra agradeció al tabasqueño por invitarlo a formar parte de su proyecto y trabajar en beneficio de las personas más pobres. (Foto: Cuartoscuro)

La salida de Julio Scherer Ibarra de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal fue uno de los temas más relevantes durante la primera semana de septiembre, pues se trató un rumor que terminó por ser realidad en el contexto del Tercer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El periodista Raymundo Riva Palacio aseguró en su columna del diario Eje Central que Scherer le había ganado la batalla política a Olga Sánchez Cordero, quien la semana pasada dejó la Secretaría de Gobernación: “Pero el consejero jurídico no pudo convencer al presidente para que nombrara a quien él proponía. López Obrador se volteó para otro lado y lo ignoró”, escribió.

Lo que llamó la atención de los medios de comunicación fue que el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, desmintió los rumores sobre la renuncia de Julio Scherer, como Consejero Jurídico del Ejecutivo federal un día antes del anuncio oficial.

Lo que llamó la atención de los medios de comunicación fue que el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, desmintió los rumores sobre la renuncia de Julio Scherer, como Consejero Jurídico del Ejecutivo federal un día antes del anuncio oficial.

Al término del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ramírez Cuevas destacó que la presencia de Scherer Ibarra era en su calidad de Consejero Jurídico de la Presidencia y aseguró que su “renuncia” eran “rumores publicados por la prensa”.

Al respecto, Riva Palacio habló sobre la estrategia de Ramírez Cuevas para la segunda parte del sexenio de López Obrador, que consiste en rodearse sólo de incondicionales, como Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco y amigo de la juventud del presidente de México.

Riva Palacio habló sobre la estrategia de Ramírez Cuevas para la segunda parte del sexenio de López Obrador, que consiste en rodearse sólo de incondicionales, como Adán Augusto López.

“El presidente le fue quitando rápidamente atribuciones y dejó de escucharlo en los últimos días” así lo aseguró el periodista, pues consideró que lo que le hizo el Jefe del Ejecutivo a Scherer fue despedirlo de Palacio Nacional, primero lo colmó de elogios para más adelante agregar “ha decidido dejar el cargo y el encargo”.

Por su parte, Scherer Ibarra agradeció al tabasqueño por invitarlo a formar parte de su proyecto y trabajar en beneficio de las personas más pobres. Aunado a esto, manifestó que deja el cargo “satisfecho” con las reformas y avances que se lograron en materia legal.

"Me voy muy agradecido con el presidente, me dio la oportunidad de hacer las propuestas que consideramos que debían de hacerse en beneficio de la gente más pobre, creo que se pudo hacer un trabajo muy bueno, yo siempre recibí recomendaciones de él, me gustó mucho trabajar en beneficio de las personas", indicó Scherer Ibarra.

“Me voy muy agradecido con el presidente, me dio la oportunidad de hacer las propuestas que consideramos que debían de hacerse en beneficio de la gente más pobre, creo que se pudo hacer un trabajo muy bueno, yo siempre recibí recomendaciones de él, me gustó mucho trabajar en beneficio de las personas”, indicó el licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Aunado a esto, recordó que falta que se envíen y aprueben las tres reformas más importantes, mismas que el presidente López Obrador detalló afectarán al sector energético, al sistema electoral y a la Guardia Nacional.

Con todo y esto, aseguró que a su partida “no hay ningún asunto litigioso que detenga las obras públicas importantes” del gobierno federal.

¿Quién presidirá la Consejería Ejecutiva del Ejecutivo Federal?

Andrés Manuel informó que el cargo en la Consejería lo relevaría María Estela Ríos González, quien ejerció el mismo puesto durante la administración de López Obrador como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), antes Distrito Federal: “Ya había trabajado con nosotros (...) y tiene toda la experiencia”, señaló.

María Estela Ríos fue consejera jurídica de AMLO cuando fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Ríos González es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con estudios de Maestría en Ciencias Políticas por la misma Universidad, así como una Maestría en Derecho Laboral por el Centro Universitario Emmanuel Kant, de la cual se encuentra en proceso de titulación. Fue profesora interina en Derecho Procesal del Trabajo por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

De acuerdo con el currículum dado a conocer por el gobierno federal, ha sido abogada litigante con experiencia en derecho laboral en defensa y asesoría de Sindicatos y Trabajadores.

María Estela Ríos ha sido abogada litigante con experiencia en derecho laboral en defensa y asesoría de Sindicatos y Trabajadores.

También fue miembro Presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y miembro del Comité Ejecutivo de la Coalición Pro Justicia en las maquiladoras.

Del año 2000 al 2006, durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, fue Consejera Jurídica y de Servicios Legales.

Desde diciembre de 2014 a la fecha, se había desempeñado como Directora del Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad De México.

