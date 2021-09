Reto visual: el hombre oculto en un perro que muy pocos pueden encontrar

En Facebook, se han hecho virales algunos retos que estimulan la mente, la observación y la concentración. (Foto: Shutterstock)

En Facebook, se han hecho virales algunos retos que estimulan la mente, la observación y la concentración, este acertijo visual data del siglo XIX y ha sido muy popular por su dificultad.

Lo único que hay que hacer es encontrar al hombre en la imagen entre los trazos del siguiente dibujo.

La imagen en cuestión fue publicada por RadioMitre, y se trata de un perro aunque en él, se oculta algo muy difícil de ver a simple vista, por lo que será necesario concentrarse para averiguarlo.

Se pondrá a prueba la capacidad visual para encontrar con exactitud al hombre oculto este reto viral además de que serán los pequeños detalles los que tendrán las pistas para resolver el acertijo visual.

Imagen completa

Ilustración de un hombre oculta en un perro (Imagen: RadioMitre)

Solución del reto

Si fuiste de las personas que no logró ver lo que se oculta en la imagen, observa la imagen de abajo para ver en donde se esconde el hombre de la ilustración.

Solución al reto viral (Imagen: RadioMitre)

Hay que recordar que la atención es un proceso cognitivo muy importante ya que gracias a él, los demás procesos pueden funcionar con mayor normalidad. La atención es una capacidad limitada, es decir, no se puede prestar atención a una gran cantidad de cosas al mismo tiempo, es importante entrenarla para poder atender a aquellas cosas que nos importan.

La atención plena es un concepto que se refiere a la capacidad de estar completamente presente, consciente de en dónde estamos sin reaccionar excesivamente o abrumarnos por lo que está pasando a nuestro alrededor.

Control inhibitorio: el ejercicio que nos ayuda a frenar nuestros impulsos y a obtener más metas

El control inhibitorio es la capacidad de un individuo de frenar o moderar una respuesta predeterminada o que tiende a imponerse.

Es, en palabras simples, la función responsable de no decir aquella barbaridad que pensamos porque nos puede traer problemas, o no comerse la torta que está en la heladera porque es para un cumpleaños mañana o no rascarse la picadura de mosquito del brazo (por más que pique mucho) porque me puedo lastimar.

El control inhibitorio es la capacidad de un individuo de frenar o moderar una respuesta predeterminada o que tiende a imponerse. (Foto: Pixabay)

Es importante ejercitar esta función ya que nos permite obtener nuestras metas (por ejemplo inhibir levantarme a hacer otra cosa cuando tengo que estudiar para un examen o terminar algo del trabajo) y conducirnos de forma adecuada socialmente.

En muchas ocasiones, nuestro cerebro está programado para responder a situaciones típicas con respuestas típicas facilitando la rapidez de la respuesta. Sin embargo, en otras, es necesario frenar la respuesta facilitada para poder elegir entre otras alternativas. La función de inhibir estas respuestas está íntimamente relacionada con nuestros lóbulos frontales y el funcionamiento ejecutivo.

Ejercicios para hacer y estimular el control inhibitorio

Un ejemplo para ejercitar la mente es completar oraciones con palabras que no están relacionadas con la oración estímulo ni con la palabra que la completaría.

Vamos con un ejemplo: el agua ya estaba hirviendo, así que saqué la cacerola del…. Cosquillas.

Un ejemplo para ejercitar la mente es completar oraciones con palabras que no están relacionadas con la oración estímulo ni con la palabra que la completaría. (Foto: Pixabay)

Como puede observarse, la palabra que completaba adecuadamente la oración era fuego. Pero si esa palabra hubiera sido utilizada, el ejercicio hubiera sido sido erróneo el ejercicio, porque queremos que la palabra no esté relacionada con la oración. En cambio, se completó con la palabra cosquillas, y eso fue acertado.

Ahora un ejercicio para probar en casa:

- Siempre que llovió…………………………………

- Donde manda capitán no manda …………………………………….

- Si hoy es martes mañana será …………………………….

- Una golondrina no hace……………………………….

- Está lloviendo mucho, buscaré mí…………………………………..

- Dime con quien andas y te diré quién…………………………….

- El último en salir que cierre la…………………………………

