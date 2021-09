“Podría dejar ahora mismo la Presidencia”: AMLO aseguró que ganará la revocación de mandato

"La gente va a votar a finales de marzo por que continúe mi período constitucional", dijo (Foto: Cuartoscuro)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo este miércoles durante la presentación de su Tercer Informe de Gobierno que está “seguro” de que ganará el referéndum previsto para el próximo año sobre su revocación.

“Vamos bien y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo por que continúe mi período constitucional hasta finales de septiembre de 2024”, expresó ante su gabinete y colaboradores en el Recinto de Homenaje a Benito Juárez del Palacio Nacional.

López Obrador quiere que se convoque en marzo del próximo año una consulta para que los mexicanos decidan si debe seguir en el cargo, pero el Congreso todavía no ha legislado el asunto.

Pese a estar convencido de que ganará la consulta, explicó que “es tan importante lo logrado hasta ahora que podría dejar ahora mismo la Presidencia sin sentirme mal con mi conciencia”.

“Es mucho lo realizado y sería muy difícil dar marcha atrás a las decisiones o acciones que se han tomado en bien del pueblo”, opinó.

López Obrador, quien asumió en 2018 por un período de seis años, dijo que “a falta de lo que diga la naturaleza y la ciencia” terminará en 2024 habiendo consumado su “obra de transformación” y sin dejar “ningún pendiente” a su sucesor.

“Cuando esté entregando la banda presidencial solo diré a los cuatro vientos ‘misión cumplida’, me voy a Palenque (Chiapas, donde tiene un rancho), les dejo mi corazón”, concluyó el mandatario.

Como es tradición cada 1 de septiembre, López Obrador presentó este miércoles su informe de Gobierno, que se entregará al Congreso y es el tercero desde que asumió la presidencia, el cual marca el ecuador de su mandato.

Durante un discurso de cerca de una hora, anunció una reforma constitucional contra la privatización del sector eléctrico, presumió de “récords históricos” en economía y le dedicó a la oposición un “tengan, para que aprendan”.

El mandatario aseguró que ha cumplido 98 de los 100 compromisos que hizo en la plaza del Zócalo el día que se convirtió en presidente, y solo le falta “descentralizar” la Administración federal y descubrir la verdad en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

Su discurso se llevó una amplia cantidad de críticas, entre ellas la del periodista Carlos Loret de Mola, quien señaló que “En hechos, (el informe) terminaría rápido”, comenzó en su columna publicada en El Universal. “no bajó la inseguridad, no redujo la pobreza, no mejoró la salud y no acabó con la corrupción”.

El presidente aseguró que ha cumplido 98 de los 100 compromisos que hizo al tomar el cargo (Foto: Presidencia de México)

Desde el punto de vista del comunicador mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) ha servido para “perseguir adversarios y (...) no procesar a los corruptos de casa). Por otro lado, recalcó el incremento de homicidios y la mayor presencia del crimen organizado en varios estados del país, mientras “AMLO prefiere no hacer nada, opta por el ‘dejar hacer, dejar pasar’”.

El comunicador tampoco dejó pasar detalles como que México se ha mantenido por meses como el cuarto país con más contagios en el mundo. “Dejar pasar, dejar morir”, recalcó Loret de Mola antes de puntualizar el incremento en de cuatro millones de pobres y los 15 millones de personas que se habrían quedado sin servicios de salud.

