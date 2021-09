Lía Limón aseguró que sí han buscado a Sheinbaum pero parece que ella los evita porque les “tiene miedo”

Claudia Sheinbaum aseguró que su administración está abierta al diálogo (Foto: Twitter / @lialimon)

Luego de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración está abierta al diálogo, Lía Limón, alcaldesa electa a Álvaro Obregón agredida este lunes, respondió que no es verdad, ya que ha estado evitando una reunión con los panistas.

En entrevista con Azucena Uresti, la blanquiazul aseguró que sí han hecho las correspondientes llamadas para sostener una reunión con Sheinbaum, y que su desconocimiento demuestra que tal vez alguien de su comité no se lo ha informado.

“Que Claudia Sheinbaum diga que no la hemos buscado refleja que alguien no le está dando la información”

Aseguró que son varias personas que han solicitado un diálogo la mandataria, además, insistió que debería dar una disculpa pública por lo que ocurrió al exterior del Congreso.

Lía Limón fue agredida el día de ayer (Foto: Cuartoscuro)

“La reunión con la jefa de gobierno ya la teníamos, pero me llama la atención su resistencia de reunirse con todos los alcaldes electos […] Ya son tres buscando un diálogo con Sheinbaum, debería estar pidiendo disculpas y buscando una solución”.

Por lo anterior, Limón preguntó cuál será el temor de la jefa de Gobierno de reunirse con todos los panistas que ganaron una alcaldía durante las elecciones del pasado 6 de junio, además usó la misma frase de la mandataria de “la política no es circo”.

“Insistimos en solicitarle una reunión conjunta a Sheinbaum, la política no es circo, es construir y dialogar y es lo qué estamos buscando”, insistió.

Además, reiteró que las agresiones las iniciaron las policías, por lo que sería necesaria la salida de Martí Batres, ordenada por la jefa capitalina.

(Foto: Captura de pantalla)

“Sería fundamental la salida de Batres, pero eso debería venir de Claudia no de nosotros... parece que en el gobierno de la CDMX la represión no se castiga”, aseveró.

Y es que durante la conferencia de prensa habitual de Sheinbaum, la jefa de Gobierno condenó la agresión que sufrió la alcaldesa electa y dijo que se tenía que realizar una investigación respecto a lo ocurrido para analizar exactamente qué pasó.

No obstante, aseguró que no pediría renunciar a Batres Guadarrama, pues consideró que “no podemos hacer de la política un circo”, asegurando que su administración siempre ha estado dispuesta al diálogo.

En ese sentido cuestionó la falta de solicitud de acceso vía telefónica si prácticamente todos los diputados y diputadas ingresaron al recinto. También “por qué no se buscó al secretario de gobierno que en ese momento estaba reunido con los coordinadores parlamentarios de los distintos partidos políticos para decir ‘queremos entrar al congreso’. Esa parte es la que no me explico”, comentó.

Claudia Sheinbaum condenó el ataque contra la alcaldesa electa (Foto: Gobierno CDMX)

“Lo que sí me extraña, la verdad, es por qué no se llama y se dice: ‘¿Por dónde entramos, cuál es la calle en la que debemos entrar? Hay diputados, hay alcaldes, alcaldesas’, en fin, no, esa parte no la entiendo, pero más allá de eso y que en todo caso tiene que investigarse”, agregó.

Recordó que fue la presidenta de la Mesa Directiva quien pidió la presencia policial y que ya están citados la esta y la otra semana para acudir de “uno en uno” y abordar problemáticas particulares de cada alcaldía.

“No se puede hacer de la política un circo, ellos están llamados a una mesa de trabajo conmigo, uno a uno. La política no es un circo, gobernar significa un gran esfuerzo dedicado a los ciudadanos, a los habitantes de nuestra Ciudad de México (…) el tema central aquí es que pues hay que dedicarse a gobernar, ellos ya van a entrar en un mes”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: