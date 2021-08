¿Mezcal o tequila?: la pregunta de Lolita Ayala que desató un debate viral

La conductora alborotó las redes sociales con solo tres palabras (Foto: Twitter/@DanooRG)

El pasado 30 de agosto, la conductora mexicana, Lolita Ayala, arrasó con las redes sociales al publicar un tuit con solo tres palabras. En él, cuestionó a sus seguidores sobre cual era su bebida alcohólica favorita: “¿mezcal o tequila?”.

La pregunta se viralizó de inmediato y provocó que cientos de usuarios vertieran su opinión por las bebidas icónicas del país. “Mezcal all the way chika”, escribió Diana Jaimes (@Dianajaimes), una usuaria de Twitter.

“Mi muy querida y estimada dama de la más alta clase. Lolita, (si me lo permite) para abrir garganta y como aperitivo mezcalito, ya para el copeo y sobremesa el riguroso tequila. Ya después de 4 de c/u lo mejor es respirar y llevarla más relajada El tío y primo mío, me dijo”, le contestó otro de los usuarios.

Incluso, algunas personas compartieron con la periodista un inédito producto que aseguraba ser “mezcal destilado de cannabis”, aunque los propios internautas criticaron su existencia asegurando que el mezcal solo se puede destilar del agave.

Aunque la mayor parte de quienes contestaron se inclinaron por el mezcal, algunos argumentos a favor del tequila fueron: “Tequila, tiene denominación de origen, fuera de esa zona de producción no se admite se le llame Tequila, habrá otros como mezcal y demás”. Al menos, así lo argumentó la cuenta @j_manuel_m.

Esta bebida se produce principalmente en los estado de Zacatecas, Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas y Oaxaca. (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

Por otro lado, muchos usuarios recordaron también la popular frase mexicana que exalta: “Para el mal, mezcal Para el bien, también. Y si no hay remedio ¡pues litro y medio!”.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el mezcal se ha convertido en uno de los productos más representativos de México a nivel internacional. Su carácter artesanal y la variedad de presentaciones en las que se vende lo convirtieron en una de las bebidas más demandadas en el extranjero.

Esta bebida se produce principalmente en los estado de Zacatecas, Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas y Oaxaca. “Esta producto se ha convertido en motor de desarrollo económico, especialmente en zonas marginadas, ya que en su mayoría, son pequeños productores, que con el crecimiento de la industria están obteniendo beneficios directos”, destaca un comunicado que cita al el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El mezcal es una de las bebidas mexicanas más reconocidas alrededor del mundo (Foto: Cuartoscuro)

El mezcal se obtiene d una destilación del jugo fermentado de las cabezas o piñas del agave al ser cocidas. Se trata de una bebida vinculada con lo ceremonial y las fiestas, aunque también ha sido utilizado para limpiar milpas, construcciones, cruces y tiene característicos elementos medicinales.

Además, existe un mito entorno al mezcal mexicano que, de acuerdo con las autoridades mexicanas, cuenta que: “Una tormenta se abatió sobre un campo de agaves y varios rayos cayeron sobre las plantas, lo que provocó la creación de los licores. La leyenda asegura que fue Mayahuel para poder brindar el licor a los hombres. En Mitla, Oaxaca, el mezcal es ofrenda, por ello no se brinda con él. En las fiestas siempre se reparte en orden jerárquico y no se le puede rechazar”.

El debate desatado por Lolita Ayala en redes le dio la victoria contundente al mezcal. Sin embargo, la elección resulta complicada para los mexicanos, pues ambas bebidas representan a México tanto dentro como fuera del país.

