“No soy diputade”: legislador de Nuevo León aseguró que el lenguaje inclusivo es “falta de educación”

Carlos Leal se ha declarado en contra del lenguaje inclusivo, la comunidad LGBT, el aborto y la legalización de la marihuana (Foto: Twitter/@CarlosLealMx)

Durante los últimos días, la discusión sobre el lenguaje inclusivo ha escalado en todos los ámbitos hasta llegar a la política mexicana, desde la cual un diputado local de Nuevo León aseguró que está completamente en contra de su empleo.

Se trata de Carlos Leal, legislador por el Partido Encuentro Social (PES), quien se define en la página del Congreso Estatal como un luchador “constante por los Valores, la Vida y la Familia”.

Por medio de su cuenta de Twitter, el pasado 26 de agosto, recordó cuando los trascendidos del diario El Universal, lo llamaron “diputade” en 2020, pues en aquel momento demostró su postura en contra por el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas.

De esta manera, Leal compartió la nota y escribió “No soy su ‘Diputade’, soy su Diputado. No es #LenguajeInclusivo, es falta de educación”, para continuar la discusión y asegurar que la forma como lo llamaron no le molestó, pues “todos sus insultos me los pongo como medallas”.

Su postura contra el lenguaje inclusivo la ha dejado clara durante varios años (Foto: Twitter/@CarlosLealMx)

No fue su única crítica sobre este tema realizada por el diputado que se postuló en las pasadas elecciones con el Partido Verde de México (PVEM), pues horas antes celebró la postura del profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) que explotó por la palabra “compañere”.

“Más maestros así! “Compañere, alguien me dice eso y lo saco”: maestro de la @UAEM_MX”, escribió.

Su enojo continuó y en un tuit diferente defendió a este docente, con una frase de George Orwell, e indicó que simplemente les solicitó a sus alumnos hablar de manera correcta.

“Exhiben a maestro por solicitarle a sus alumnos que hablen correctamente. “En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario”. - George Orwell”, publicó.

El legislador local celebró las declaraciones del profesor (Foto: Twitter/@CarlosLealMx)

Finalmente, con su postura de derecha lo hizo estallar contra los diputados de Yucatán por aprobar el matrimonio igualitario. “Los nuevos diputados de la derechita cobarde apoyando a los progres. No hay un contrapeso en México”, sentenció.

En su perfil de Twitter, Carlos Leal deja clara su postura política y de pensamiento al asegurar que se ubica “a la derecha” y que fue precursor del pin parental, medida que busca dejar en manos de los padres o tutores la decisión final sobre si los menores a su cargo pueden llevar o no clases de educación del tipo sexual, así como recibir información sobre temas como la identidad sexual y de género.

Su tuit fijado es puntual y directo con quienes no coinciden con sus ideas, pues le pide a esos usuarios bloquearlo o dejar de seguirlo debido a que usará su libertad de expresión para hablar de los temas que crea pertinentes.

“Si eres de la generación de cristal y te sientes ofendido por mis opiniones, @Twitter te da la opción de bloquearme o silenciar mi cuenta. No voy a dejar opinar y de ejercer mi derecho de #LibertadDeExpresión”, escribió Leal.

Carlos Leal es un diputado que se identifica con la derecha (Foto: Twitter/@CarlosLealMx)

Toda esta discusión surgió luego de que se viralizó un video donde Andra Escamilla, una persona no binaria que se identifica con los pronombres elle/él, pidió ser nombrade compañere y no compañera, como uno de sus compañeros le dijo.

Días después, a través de su cuenta de TikTok, Andra puntualizó que el tema debía tratarse con mucha seriedad, pues, después de que el video se difundiera ampliamente por las redes sociales y medios de comunicación, ha sido blanco de ataques, burlas y acoso.

Comentó que estaba en clase de Logística cuando el joven se refirió a elle como ella, a pesar de tener sus pronombres en el usuario de la videollamada. De acuerdo con su testimonio, el alumno le ha tratado así desde la preparatoria y los tres semestres de universidad, situación que le ha incomodado.

