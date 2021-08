Livia Brito se despidió de La Desalmada y celebró a lo grande

Livia Brito agradeció a sus fans con tiernos mensaje @liviabritopes

El rodaje de La Desalmada llegó a su fin este viernes, con lo que se concluye una de las telenovelas más exitosas de Televisa de los últimos años, donde participaron José Ron, Marlene Favela y Marijorie de Sousa, así como Livia Brito, quien le dio vida al personaje principal Fernanda Linares.

Después de meses de arduo trabajo, la actriz cubana agradeció a sus fans y a quienes hicieron posible que la telenovela tuviera el éxito alcanzado, mediante un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Livia expresó su felicidad y agradecimiento:

“Ayer se cerró un ciclo. Gracias a todo el equipo que hizo esto posible, sin todos ustedes no hubiera sido posible. Gracias directores de escena, directores de cámaras, actores, producción, técnicos, camarógrafos, diseñadores, utilería, maquillistas, peinadores, mantenimiento, intendencia. Gracias José Alberto Castro por darme la oportunidad de darle vida a ‘Fernanda Linares’- Cerramos grabaciones, pero no olviden que La Desalmada sigue al aire, cada día se pondrá mejor, NO SE LA PIERDAN”, escribió Livia.

La telenovela terminó sus grabaciones pero seguirá al aire (Foto: Instagram/@liviabritopes)

La gran popularidad de Livia en redes sociales consiguió que su publicación alcanzara más de 200 mil likes en tan solo unas horas, además de los miles de comentarios de sus fans, quienes aplaudieron su trabajo y algunos afirmaron que llegaron a soltar lágrimas por su despedida.

“Fernanda te quedó súper bien”, “Seguimos viendo la novela todos los días”, “Excelente tu actuación y la novela la busco, ya que no tengo ese canal pero la veo por internet” y “Gracias a ti, por llenar nuestros corazones”, fueron algunos de los comentarios que sus fans le dedicaron a la actriz.

Para despedirse de sus amigos y colegas, con los que trabajó durante varios meses, Livia celebró una fiesta donde estuvo presente gran parte de la producción, la cual fue documentada por medio de sus historias de Instagram.

Los fans de la actriz mostraron su cariño por ella Foto: @liviabritopes / IG

En los videos se pudo ver un pastel con imágenes de los dos protagonistas, diversos juegos de mesa para el entretenimiento de los invitados y el gran lugar donde se celebró, el cual fue un patio con un bello jardín con equipamiento para que los invitados pudieran tomar asiento y hasta con una cancha de volley ball, la cual varios aprovecharon para jugar un momento.

En el festejo no faltó la música, pues en los videos se pudieron escuchar diversas melodías de salsa, las cuales fueron bailadas por sus compañeros de producción, como fue el caso de Marlene Favela, quien lució sus mejores pasos en la pista de baile, mientras que Daniel Elbittar también impresionó con la coreografía completa de Payaso de Rodeo.

Livia Brito celebró su cumpleaños desde el set de grabaciones de la telenovela (Fotografía Instagram: liviabritopes)

Al igual que Livia, Marlene agradeció por medio de sus redes sociales al gran equipo de producción de la telenovela, la actriz agradeció al productor, a su amiga protagonista y hasta a diversos miembros del staff.

“Ayer me despedí de uno de los proyectos más bonitos de mi vida, me llevo lo mejor de cada instante. Adiós mi adorada Leticia Lagos, darte vida fue un placer y ¡te voy a extrañar! ¡Gracias @elgueromex por esta hermosa oportunidad! A mis compañeros les deseo éxito a donde quiera que vayan, ¡trabajar con ustedes fue un agasajo!”, escribió la actriz en una publicación donde etiquetó a diversos miembros de la producción de la telenovela.

