Becas Elisa Acuña: cómo solicitar el apoyo económico de 17,000 pesos para estudiantes de nivel superior

La Beca de Excelencia “Olimpiadas de la Ciencia” está dirigida a estudiantes de nivel superior que hayan obtenido los mejores lugares en la etapa nacional de las Olimpiadas de la Ciencia de Biología, Química, Física, Matemáticas, Geografía o Historia (FOTO: UNAM /CUARTOSCURO.COM)

Se espera que para el próximo ciclo escolar 2021-2022, el Gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), otorgue apoyos económicos para estudiantes de todos los niveles educativos con el fin de reducir la deserción escolar y de fortalecer a las comunidades.

Desde la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Academia Mexicana de las Ciencias ofrece la Beca de Excelencia “Olimpiadas de la Ciencia”, dirigida estudiantes de nivel licenciatura, ingeniería o Técnico Superior Universitario (TSU), inscritos en alguna de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) del país que hayan obtenido los mejores lugares en la etapa nacional de las Olimpiadas de la Ciencia de Biología, Química, Física, Matemáticas, Geografía o Historia.

El monto total del apoyo económico podrá alcanzar los 17,000 pesos, que serán pagados a los beneficiarios, en dos exhibiciones. La primera consiste en la transferencia de un centavo para validar el correcto funcionamiento de la cuenta y una segunda será el complemento del total del apoyo económico.

Solo estudiantes inscritos a alguna IPES podrán solicitar la Beca de Excelencia “Olimpiadas de la Ciencia” (Foto: Graciela López/ CUARTOSCURO.COM)

Los requisitos para solicitar la beca son los siguientes:

1. Ser estudiante inscrito en un programa de licenciatura, ingeniería o TSU en una IPES del país, por lo que no se aceptarán registros de alumnos matriculados en escuelas como la UNAM, UAM, IPN, ENAH o UPN.

2. Ser estudiante regular y cursar las materias de acuerdo con el plan de estudios que corresponda.

3. Tener promedio general mínimo de 8.5

4. Haber obtenido alguno de los primeros lugares en la etapa nacional de las Olimpiadas de la Ciencia.

5. No haber concluido estudios del nivel educativo al que aplica, ni contar con un certificado de este nivel educativo.

6. No contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado de manera simultánea por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada o que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita.

8. Registrar su solicitud de beca en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), que podrá realizarse a través del siguiente enlace: https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/

Las Becas Elisa Acuña, son programas focalizados en apoyar a estudiantes, egresados y docentes de instituciones públicas de educación superior para darle continuidad a su profesionalización en igualdad de condiciones (Foto: CNBBBJ)

Una vez reunidos estos requisitos, los estudiantes deberán entregar los siguientes documentos presencialmente o por correo electrónico los siguientes documentos del 16 al 31 de agosto:

1. Acuse de registro de solicitud de la Beca de Excelencia generado por el SUBES.

2. Documento expedido por la AMC en el que conste que el aspirante ha obtenido alguno de los primeros lugares en la etapa nacional de las Olimpiadas de la Ciencia.

3. Carta bajo protesta de decir verdad en la que se indiquen los siguientes datos: lugar y fecha de emisión, declaración de haber participado y obtenido alguno de los primeros lugares en la etapa nacional de las Olimpiadas de la Ciencia, declaración de no haber concluido estudios del tipo educativo al que aplica, declaración de no contar con otro beneficio económico para el mismo fin, declaración de no contar o haber contado con otra beca o apoyo económico para el mismo fin, gestionado por la IPES en la que realiza sus estudios, así como nombre y firma del estudiante

La CNBBBJ publicará los folios de la solicitud de beca de los estudiantes que resulten beneficiados en la página electrónica: https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/becas-elisa-acuna, el 27 de septiembre de 2021.

SEGUIR LEYENDO: