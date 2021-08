Alfredo del Mazo anunció ampliación en Línea 1 del Mexibús: esta será la nueva ruta

El mandatario estatal aseguró que en seis meses se concluirá la obra (Foto: Twitter/@alfredodelmazo)

Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, anunció este miércoles una ampliación en la Línea 1 del Mexibús, ruta que actualmente corre de Ciudad Azteca hasta Ojo de Agua por las principales vialidades de Ecatepec y Tecámac.

Fue durante un evento para dar el banderazo de salida a 15 nuevos autobuses donde aprovechó para dar esta noticia que beneficiará a miles de personas en cuanto el proyecto quede finalizado.

De acuerdo con el mandatario mexiquense, la principal línea del transporte colectivo de la entidad ahora llegará al nuevo aeropuerto “Felipe Ángeles” y se prevé finalizar la expansión en febrero de 2022, antes de que entre en funcionamiento las instalaciones ubicadas en Santa Lucía.

“Esta Línea, la Línea 1 del Mexibús, va a tener una ampliación muy importante para llegar al nuevo Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’. Esta Línea va a ser uno de los principales transportes para llegar y para regresar al Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’; estamos en proceso de hacer las obras y los ajustes necesarios; también ya se están fabricando los autobuses que van a cubrir esta ampliación de la Línea 1 del Mexibús, para poder conectar de mejor manera el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles’”, aseguró Del Mazo.

Asimismo, señaló que se encuentran trabajando contrarreloj, pues tan sólo dio un plazo de seis meses para concluir con las obras en las nuevas estaciones. autobuses y calles por donde pasará el transporte.

Las nuevas unidades tendrán cámaras de seguridad, reducirán contaminación y ruido (Foto: Twitter/@alfredodelmazo)

También aprovechó su participación en el evento desarrollado en el municipio de Tultitlán para resaltar las afectaciones que ha tenido el Mexibús a lo largo de estos 18 meses que lleva la pandemia de COVID-19, pues no ha dejado de usarse en ningún momento para el traslado de personas hacia la Ciudad de México y otros puntos del Edomex.

“La Línea 1 del Mexibús, que fue la primera en el Estado de México. Hoy en día renueva su flota vehicular con transportes, además, amigables con el medio ambiente, con transporte seguro, con un transporte de última generación, moderno, cómodo, seguro para el usuario y que estamos seguros brindará un mejor servicio para quienes usan esta línea”, mencionó el mandatario.

Estas 15 nuevas unidades de transporte se encuentran equipadas con cámaras de seguridad conectadas al Centro de Mando para vigilar y atender a los pasajeros ante cualquier problema que pueda ocurrir dentro, además que reducen la contaminación y el ruido.

La importancia del sistema de Mexibús es grande, pues recorre 87 kilómetros, cruza ocho municipios de la entidad y dos alcaldías de la CDMX para llevar a los mexiquenses a sus destinos desde puntos clave de la entidad, como Ciudad Azteca, Pantitlán, Indios Verdes y la estación Lechería del Tren Suburbano.

El Mexibús recorre 87 kilómetros en ocho municipios mexiquenses y dos alcaldías de la CDMX (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, también es uno de los más golpeados por las carencias del Estado de México y los aumentos en las tarifas, pues no pasa día lluvioso en el que deba ser suspendido el servicio debido a las inundaciones registradas en las vialidades que transita.

Además, desde antes de ser decretada la pandemia, este medio de transporte aumentó su precio, a 9 pesos, desde el 1 de enero de 2020, lo cual representó un incremento de dos pesos a la tarifa que no había sido modificada desde el 2017.

Otro de los graves problemas es la falta de máquinas expendedoras, ya que en la mayoría de las estaciones algunas no dan cambio, no aceptan monedas, nunca tienen tarjetas o de plano no funcionan. Estas situaciones provocan caos entre los usuarios, quienes prefieren pagar su pasaje a alguien formado más adelante, en lugar de esperar.

A pesar de todo, es una sistema de transporte muy usado por la reducción en tiempos y por ser la única vía de conexión con algunos lugares sin implicar un máximo riesgo con la inseguridad del Estado de México.

