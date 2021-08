Arquidiócesis Primada de México nombró a un nuevo obispo auxiliar

Obispo Andrés Luis García Jasso (Foto: Twitter@SalvadorObispo)

Esta tarde la Arquidiócesis Primada de México llevó a cabo la ordenación Episcopal del el ex vicario del Tribunal Eclesiástico y nombró a Andrés Luis García Jasso como obispo auxiliar.

La Arquidiócesis informó del nombramiento a través de publicaciones en sus redes sociales.

“Este martes 24 de agosto, en la fiesta litúrgica de San Bartolomé Apóstol, fue ordenado Mons. Andrés Luis García Jasso como Obispo Auxiliar de nuestra Arquidiócesis. Oremos por nuestros pastores, para que conduzcan nuestra Iglesia particular por el camino de la salvación”, reveló el texto compartido.

Por otra parte, también publicaron las palabras que monseñor Andrés Luis dijo al recibir el Orden Episcopal. En estas agradeció a Dios el don de la vida, el haber crecido en una familia con valores cristianos y el llamado a seguir a Jesús desde el ministerio.

“Hoy me llama a servir como pastor, como obispo auxiliar en esta Iglesia particular de la Arquidiócesis de México y pongo mi vida al servicio de la misma. Sé que todos ustedes me enseñarán a ser obispo y que caminaremos juntos en este camino de salvación”, dijo García Jasso.

Información en desarrollo