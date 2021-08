Perrito de seguridad se hace viral tras quedarse dormido en el trabajo

(Foto: Facebook/杂七杂八)

Al igual que nosotros, los perritos se cansan durante de la jornada de trabajo, sin embargo, ellos no tienen por qué suprimirlo y pueden echarse en el piso o quedarse dormidos.

Un gran ejemplo de ello fue un perrito de seguridad del Metro de Shanghái, China, que enterneció las redes sociales de todo el mundo por su visible fatiga que lo llevó a dormirse mientras estaba de guardia.

Algo que contribuyó que el perro de búsqueda y seguridad se hiciera viral fue la secuencia fotográfica que alguien le tomó. En estas se ve cuando el cansancio comienza a ganarle, pues pasó de recargarse en la pierna de su compañero humano hasta cerrar por completo los ojos mientras estaba de pie.

Y es que contrario a los binomios caninos que usualmente están en guardia olfateando a personas o maletas, este labrador simplemente quedó vencido por el agotamiento de un día pesado de trabajo.

(Foto: Facebook/杂七杂八)

Las imágenes no tardaron en popularizarse en China, logrando cruzar fronteras y mares gracias a las redes sociales. Y ya que los perritos no tienen idioma, no hicieron falta las traducciones.

Abrazar a nuestros perros mejora significativamente nuestro bienestar

Una nueva investigación de la Universidad de Columbia Británica-Okanagan sugiere que tener un perro como mascota puede mejorar el bienestar mental.

La evaluación de 284 estudiantes universitarios encontró que abrazar a los perros mejora el estado de ánimo. Las caricias también se relacionaron con menores niveles estrés, nostalgia y soledad en los estudiantes.

John Tyler-Binfet, un profesor asociado en la UBC-Okanagan, dirigió la investigación en varios tipos de interacciones con los perros de terapia y su impacto en el estado de ánimo de una persona. “Sabemos que pasar tiempo con perros de terapia es beneficioso, pero no sabíamos por qué”, dijo Binfet en un comunicado .

(Foto: Facebook/杂七杂八)

Los investigadores estudiaron la interacción canina táctil y no táctil, así como las interacciones con el dueño del perro en lugar de directamente con el perro. Los estudiantes informaron sobre su bienestar antes y después de la interacción, cuánta conexión social sentían con el perro y si experimentaron algún tipo de estrés durante sus interacciones.

El contacto físico con un perro, que incluía masaje en la barriga, raspaduras en las orejas y caricias en la nariz, proporcionó a los estudiantes un impulso de humor mayor que otras interacciones, encontraron los investigadores.

“Los resultados indican que los participantes en todas las condiciones experimentaron un mejor bienestar en varias medidas; sin embargo, solo aquellos en la condición de contacto directo informaron mejoras significativas en todas las medidas de bienestar”, concluye el estudio.

Binfet espera que más escuelas brinden acceso a perros de servicio a medida que los estudiantes regresan a los campus universitarios.

(Foto: Facebook/杂七杂八)

“A medida que los estudiantes potencialmente regresen a clases presenciales en sus campus universitarios este otoño y busquen formas de controlar su estrés, los animo a aprovechar el programa de visitas de perros de terapia que se ofrece. Y una vez allí, asegúrese de hacer tiempo para un abrazo canino “, aseveró Binfet en el comunicado. “Esa es una forma segura de reducir el estrés”.

Investigaciones anteriores del departamento encontraron que después de una sola sesión sin cita previa, los estudiantes que participaron en la terapia con perros informaron una reducción significativa del estrés y un aumento de los niveles de felicidad y energía que duraron al menos 10 horas.

Binfet agregó que era importante tener en cuenta la proporción de perros por estudiantes, sin embargo, para que todos los participantes puedan disfrutar de los beneficios del tacto.

SEGUIR LEYENDO: