“Aprovechándose del negocio inmobiliario”: Citlalli Hernández señaló a Felipe Calderón y García Luna

Hernández Mora sentenció que todos los integrantes del sexenio panista incurrieron en enriquecimiento ilícito (Foto: Cuartoscuro)

La secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández Mora, despotricó contra el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna por supuesto enriquecimiento ilícito durante el sexenio de 2006 a 2012.

En su cuenta de Twitter, la senadora con licencia señaló que los panistas gastaron el presupuesto de la nación en comprar departamentos de lujo en la Ciudad de México mientras el país enfrentaba la estrategia de seguridad del gobierno blanquiazul, mejor conocida como la guerra contra el narco.

“Mientras que Guanajuato y el país se hundían en sangre y violencia a mitad del sexenio de @FelipeCalderon, García Luna y sus torturadores a sueldo compraban departamentos de lujo en la CDMX, aprovechándose del negocio inmobiliario generado por el PAN y PRD”, escribió la senadora.

Hernández apuntó a que Felipe Calderón se aprovechó del negocio inmobiliario (Foto: Twitter/@CitlaHM)

Asimismo, la morenista aseveró que el Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato ha implementado un “gobierno infernal”, especialmente desde que se inició la guerra contra el narco, el cual buscan que se replique en otras entidades del país.

“Desde hace 30 años el PAN gobierna Guanajuato. Durante el periodo neoliberal se afianzó como el reino del huachicol y en 2021 se registraron 2 mil homicidios. Su pacto criminal es tan grande que buscan replicar ese modelo de gobierno infernal en otros estados”, sentenció.

Las criticas de Hernández Mora se dan luego de que se informara que la entidad encabeza la lista de aumento en la violencia a nivel nacional, ya que se han reportado 2,098 asesinatos en los primeros siete meses de 2021.

Volvió a criticar al gobierno panista (Foto: Twitter/CitlaHM)

No obstante, durante el fin de semana las críticas al partido de la oposición no cesaron, ya que apuntó a que actualmente están atravesando una degradación, tanto que afecta en el lenguaje con el cual se promueve su agenda política en el país, luego de que llamaron “perseguidos políticos” a diferentes actores que presuntamente han “desviado recursos”.

“La degradación de @AccionNacional ha llegado hasta a corromper el lenguaje. Ahora le llaman ‘perseguidos políticos’ a esos personajes que han desviado recursos o recibido sobornos. Aquí uno de sus perseguidos (Francisco García Cabeza de Vaca) desviando recursos destinados a la salud”, sentenció en sus redes sociales.

Mandó un mensaje Ricardo Anaya en sus redes (Foto: Twitter/@RicardoAnayaC)

Dichas críticas no solo se fueron para el gobernador de Tamaulipas por su actuar en el ejecutivo local, sino también para Ricardo Anaya, quien señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador de perseguirlo por ser una voz opositora.

Todo sucedió el pasado sábado 22 de agosto cuando el ex presidente nacional del PAN mencionó que, por medio de “testigos balines”, se le quiere arrebatar la oportunidad de ser candidato al Ejecutivo Federal en el próximo proceso electoral de 2024.

“Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024 y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor”, posteó en su mensaje el también aspirante a la presidencia para el 2024.

AMLO se posicionó después del mensaje de Anaya (Foto: Facebook/Andrés Manuel López Obrador)

Anaya mencionó que López Obrador lo quiere “fregar a la mala”, pues le estorba para sus planes de sucesión. “No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar que no le gusta lo que digo, está enojado por los videos que publico cada semana”, dice Anaya en su video.

Las declaraciones del ex candidato presidencial causaron controversia en redes sociales, debido a que los internautas se dividieron entre aquellos que apoyaron a uno de los líderes de la voz opositora al gobierno y los que no creyeron en las palabras del panista.

No obstante, AMLO no tardó en reaccionar y en Facebook le pidió a Anaya no salir del país, sino enfrentar a la justicia: “si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya”.

