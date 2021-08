“Despierten”: AMLO se disculpó con clase media por el tema del regreso a las aulas

Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo

A unos días de que se concrete el regreso a las clases presenciales en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió en la importancia en el retorno a las aulas al asegurar que los niños y adolescentes ya presentan serios daños debido al encierro generado por la pandemia del COVID-19.

Durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, López Obrador detalló que para que no haya confusión sobre el regreso a las escuelas -el cual reiteró, es opcional- mañana jueves asistirán a la conferencia autoridades de la Secretaría de Gobernación para presentar el estudio realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ), sobre el daño que tienen los niños por no salir.

“Mañana por cierto, para que no haya confusión (sobre el regreso a los planteles educativos), van a estar aquí autoridades de la Segob.. Hicieron un estudio de la Unicef y de la SEP para probar el daño que causa el que los niños no asistan a la escuela.. Fundado con pruebas, con argumentos, porque todo esto no tiene ninguna fundamentación.. ya ven lo que hablan (los medios de comunicación) de cuántos niños contagiados (existen)”, enfatizó.

López Obrador ofreció disculpas a los padres de familia y a la clase media por asegurar que se dejan manipular por los medios que -según él- han implementado una campaña en contra del regreso de los niños a las aulas.

Foto: EFE/ Carlos Ramírez/ Archivo

“(...) Ofrezco disculpas a un sector de la clase media por decir que se dejan manipular. Que no se molesten conmigo, que despierten, que es de sabios cambiar de opinión… No, no no, no… dogmático, no hay argumento, todo es pasional aunque sea irracional… Es sí, pero no (...) pero tengo la obligación de informar, en una de esas cambian de parecer, porque el hombre y la mujer son producto de circunstancias.. hay que entender que un sometimiento de 36 años, no es poca cosa.. acuerdense lo que decía Gobble, el jefe de la propaganda de Hitler.. una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad”, señaló.

Insistió que la responsabilidad de un retorno a los planteles de manera segura para los niños, es de todos y no solo de los padres y madres de familia.

“No hay responsabilidad de los padres, la responsabilidad es de todos, del presidente (…) Y si yo estoy haciendo el llamado para que se regrese a clases, es porque considero que no hay riesgos o que son menores.. Y que nos afecta mucho el tener a los niños , a los adolescentes encerrados.. solo viendo el Nintendo, o encerrados aunque no tengan Nintendo.. Es fundamental que se socialice la comunicación entre los niños, que no sea solo por el teléfono.. se han creado mecanismos ahora en donde tiene juegos de Nintendo y participan uno, dos tres (niños), no se conocen no se ven ¿y qué contenidos?, ¿Quién analiza los contenidos de esos juegos? Mucha violencia.. entonces sí importa mucho la escuela”, enfatizó.

Información en desarrollo...