Tribunal Electoral desechó queja del PRI contra Samuel García

El TEPJF desechó las quejas contra Samuel García (Foto: Twitter / @horaciotijerina)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual desechó la queja presentada por el PRI contra Samuel García, gobernador electo de Nuevo León.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en NL había señalado que el entonces militante de Movimiento Ciudadano (MC) había omitido el reporte de gastos de campaña por publicidad en internet, así como por un supuesto rebase de tope de gastos de campaña en el proceso electoral en curso.

Desde julio de este año, el tricolor había presentado una queja contra García Sepúlveda y el partido político que lo abandera ante el órgano que dirige Lorenzo Córdova; sin embargo, el Consejo General del INE desechó el recurso al no haber presentado ni pruebas ni la relación de cada uno de los hechos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la queja contra Samuel García (Foto: Joshua Hernández / Infobae México)

Tras la negativa del instituto descentralizado, el partido de Alejandro Moreno recurrió al TEPJF, mismo que estudió el caso y deliberó de manera unánime como no procedente.

“En la sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, las magistradas y los magistrados determinaron declarar como ineficaces los agravios al considerar que, contrario a lo afirmado por el PRI, la autoridad no basó el desechamiento de la queja en que se presentaron pruebas del portal electrónico del INE, sino en que en general el partido no presentó pruebas para sustentar sus aseveraciones, aún a nivel indiciario”, expresó el Tribunal Electoral en un comunicado oficial.

Por su cuenta, el PRI señaló que la autoridad electoral no debió desechar la queja y que dicha determinación no está fundada. En su escrito de queja aseguró –a partir de la información obtenida del reporte de ingresos y gastos rendidos por el candidato– que se rebasó el tope de gastos, puesto que se reportaron erogaciones de propaganda en las páginas de internet por alrededor de 16.8 millones de pesos.

Agregaron que en este año existieron presuntas operaciones de compra, venta y transacciones bancarias de particulares como la empresa Google a favor de MC y la campaña de Samuel García por un monto superior a los 49 millones de pesos, rebasando el límite permitido por la ley electoral.

Por unanimidad, los magistrados del TEPJF desecharon el caso contra el gobernador electo de Nuevo León (Foto: Captura de pantalla)

A pesar de esto, el TEPJF desestimó la queja porque el PRI “no ofreció pruebas para sustentar sus dichos y al no contar con pruebas que evidenciaran la existencia de propaganda digital específica a favor del partido se desechó el asunto (SUP-RAP-245/2021)”.

Cabe recordar que en las elecciones del pasado 6 de junio, el egresado del Tec de Monterrey ganó la elecciones gobernador de Nuevo León con una amplia ventaja por encima de sus rivales, dejando a Adrián de la Garza, candidato de la coalición Va por México (PRI-PRD), en segundo lugar con una diferencia mayor a los 10 puntos porcentuales.

La parte quejosa ya había señalado un rebase al tope de campaña en propaganda digital a medios de comunicación, donde había acusado que Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, le proporcionó ventaja al candidato del partido naranja al ser una influencer reconocida en diversas plataformas digitales, por lo que estipularon un aproximado del costo de la promoción de la figura del ex senador en internet.

Ante estos señalamientos poco sustentados, tanto Rodríguez como García salieron a aclarar que esta promoción no fue parte oficial de la campaña, pues Mariana lo único que hacía era apoyar a su esposo en sus aspiraciones políticas.

SEGUIR LEYENDO: