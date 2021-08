Liberaron a Gerardo Ríos Ibarra, líder del PVEM en Sinaloa, tras una semana de secuestro

josé gerardo ríos ibarra (Foto: Gobierno de Sinaloa)

Tras siete días privado de la libertad, Jesús Gerardo Ríos Ibarra, líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para el estado de Sinaloa, fue liberado con un buen estado físico. Tras una llamada a las 4 de la madrugada del domingo en la que se identificó a Ríos Ibarra en una estación de gasolina al interior de Guasave, las autoridades acudieron para trasladarlo a las instalaciones de Seguridad Pública para ser revisado.

Después, el líder político fue trasladado a Culiacán, donde rendirá declaraciones al Ministerio Público en cuanto se presente el personal de la Fiscalía General del Estado. Por el momento, no se han revelado más detalles acerca de sus captores o el lugar donde permaneció durante una semana, tras su secuestro. Tampoco hay información acerca de José Gerardo, el conductor de Ríos Ibarra y la persona que dio el primer aviso acerca del secuestro del líder político.

El lunes 9 de agosto, mientras entraba a Guasave, Sinaloa, José Gerardo alcanzó a hacer una llamada telefónica a un amigo suyo antes de ser secuestrado junto a Ríos Ibarra, para alertarle de la situación. Él, a su vez, notificó de la situación a las autoridades de la entidad.

josé gerardo ríos ibarra (Foto: Gobierno de Sinaloa)

Tras las averiguaciones, se supo que Ríos Ibarra salió de su casa aproximadamente a las 9:00 de la mañana con dirección a Los Mochis. José Gerardo manejó el Spark rojo del político por la carretera México-Nogales hasta que, a la entrada de Guasave, fueron interceptados por hombres armados quienes los privaron de su libertad, según narran medios locales.

El automóvil de Ríos Ibarra fue localizado más tarde a un costado de la carretera, en la entrada a la comunidad de Guayparime. El peritaje no logró encontrar mayor evidencia de lo ocurrido en el vehículo debido a que se presentaron fuertes lluvias en la localidad.

Hacia las 16:20 de ese lunes, el Partido Verde Ecologista de México denunció que Ríos Ibarra había sido secuestrado. A partir de lo sucedido, la Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha de búsqueda para el político. Juan Carlos Saavedra, comisionado de búsqueda de Sinaloa, declaró que la Guardia Nacional y otras instancias estatales estarían colaborando en encontrar al político.

Cayetano Osuno del medio de información RíoDoce recuperó las declaraciones de Miriam Angulo Ibarra, quien se comunicó con su esposo la mañana de hoy tras su liberación: “Gerardo está bien, sí está bien, gracias a Dios, me habló en la madrugada que había sido liberado y está con las autoridades; es todo lo que. Aún no lo he visto”.

El pasado mártes 10 de agosto, tras un día de secuestro, ella misma declaraba que la familia no tenía información acerca del secuestro de Ríos Ibarra: “Lo que deseamos es que aparezca pronto, que se sepa que fue realmente lo que pasó, porque estamos con la incertidumbre que no conocemos los hechos y hasta el momento no sabemos nada; no se nos ha notificado nada y aquí estamos esperando”.

Uno de los primeros medios en reportar la desaparición del líder estatal del PVEM, según informa Cayetano Osuno, fue el portal Tercia de Grillos. También, tras pláticas con Miriam Angulo, el periodista relató la decepción por parte de ella respecto a la actitud del partido tras el secuestro de su líder estatal: “Como militante y esposa me lastima la pasividad de mi partido por el cual él [Ríos Ibarra] ha hecho mucho”

El día de hoy, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa, confirmó la localización de Ríos Ibarra a través de sus redes sociales.

