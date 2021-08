“Atentamente, Delfina Pilatos”: Denise Dresser criticó la carta de corresponsabilidad de la SEP

Denise Dresser criticó la carta de corresponsabilidad de la SEP (Foto: Cuartoscuro)

Este jueves, la secretaria de Educación (SEP), Delfina Gómez, dio detalles sobre el regreso a clases presenciales establecido para el 30 de agosto. Durante la conferencia de prensa matutina, la funcionaria dio a conocer que, para poder enviar a sus hijos a la escuela, padres de familia y tutores deberán firmar una carta de corresponsabilidad.

Esta se divide en varios incisos en los que los responsables se comprometerán a revisar constantemente a los niños y adolescentes, resguardarlos, entre otras cosas.

Ante dicho anuncio, la politóloga Denise Dresser advirtió a los padres de familia que se trata de una herramienta para que la SEP y el gobierno de México evadan su responsabilidad de adecuar escuelas, realizar pruebas, asegurar y acelerar la vacunación de maestros.

La politóloga firmó su tuit como "Delfina Pilatos" (Foto: Twitter@DeniseDresserG)

De igual manera, la académica firmó su tuit como “Delfina Pilatos”, refiriéndose a la titular de la dependencia federal.

“A los padres de familia: A través de la presente carta, la SEP y gobierno de la República abdican a su responsabilidad de adecuar escuelas/realizar pruebas/asegurar y acelerar la vacunación de maestros y padres de familia. Atentamente, Delfina Pilatos”

El documento deberá ser firmado y entregado todos los días antes de ingresar al colegio. Por otra parte, los responsables educativos deberán promover hábitos de higiene y salud a fin de que disminuya la propagación del virus SARS-CoV-2.

La carta de corresponsabilidad contempla los siguientes puntos:

- “Revisar diariamente a mi hija/hijo para identificar la presencia de signos y síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19, como malestar general, tos seca, estornudos, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para respirar”.

La secretaria de Educación (SEP), Delfina Gómez, dio detalles sobre el regreso a clases presenciales establecido para el 30 de agosto (Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

- “Mantener a mi hija/hijo en casa en caso de presentar alguno de los síntomas anteriores”.

- “Llevar a mi hija/hijo a recibir atención médica ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria y atender las recomendaciones del personal de salud”.

- “Notificar a la escuela vía telefónica, los resultados del diagnóstico médico”.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el retorno a las aulas en el país.

“Es mucho el daño que se origina si no regresamos a las aulas [...] Es fundamental el regreso a clases presenciales, no hay nada que sustituya a la escuela [...] Ya no podemos continuar así, tenemos que empezar el ciclo escolar a finales de este mes”, recalcó.

el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el retorno a las aulas en el país (Foto: Karina Hernández / Infobae México )

El mandatario aseguró que comprende la preocupación de que puedan aumentar los casos de COVID-19 en la población infantil, la cual figura como la única a la que aún no se le ha destinado antígeno alguno. Por ello, aseguró que se cuidaría el bienestar de las y los alumnos con protocolos de higiene y distanciamiento social ya establecidos.

“Vamos a cuidar, con protocolos sanitarios, a las niñas y los niños [...] Vamos a actuar de manera muy responsable, va a haber protección y vamos a actuar rápido en el caso de contagios y vamos a saber qué hacer en cada escuela”, prometió.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, respaldó la postura del Jefe del Ejecutivo: “El regreso a clases es algo inminente. Debe ser un retorno responsable, ordenado y cauto a las aulas”, aseveró.

“Por las situaciones que se afectan tanto física como psicológica y, en el caso de nosotros como Secretaría de Educación, en el aprendizaje por el bien de nuestros estudiantes, este 30 de agosto regresamos a las escuelas”, aseveró.

