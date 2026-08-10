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Esta fue la “broma” sobre bombas que Ese Pérez le hizo a Masad en La Casa de los Famosos México 2026

Durante el segundo posicionamiento de La Casa de los Famosos México, Masad le exigió a Ese Pérez que respetara su religión y su cultura

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Durante el segundo posicionamiento de La Casa de los Famosos México, Masad le exigió a Ese Pérez que respetara su religión y su cultura. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)
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Ese Pérez arremetió contra Masad Altamimi este domingo 9 de agosto durante el segundo posicionamiento de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, y la discusión derivó en un reclamo por una broma sobre bombas que el influencer mexicano hizo al árabe desde el primer día del reality.

Pérez le dijo a Altamimi frente a todos que no lo veía participar en las tareas de limpieza y organización de la casa, y le preguntó si su religión no se lo permitía. Masad respondió con el semblante molesto y le exigió que no volviera a mencionar su religión.

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“Mi religión me permite limpiar toda la casa, tú nunca te despiertas en la mañana y me ves cocinar, nunca menciones otra vez mi religión. Insultas mi religión”, le dijo Masad a Ese Pérez.

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Masad Altamimi confrontó a Ese Pérez en el segundo posicionamiento de la temporada cuatro por bromas sobre bombas que el influencer mexicano hizo desde el primer día; el árabe terminó llorando en su cuarto tras el enfrentamiento. (Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)

La tensión no terminó con el posicionamiento. Cuando Pérez se paró detrás de Altamimi, el árabe siguió reclamándole que respetara su cultura. “Aquí hablaste de bombas. La broma de bomba... otra vez ok? Como yo respeto, respéteme”, gritó Masad. Ese respondió haciéndose el que no entendía y le dijo: “Como tú no me entiendes, yo no te entiendo”, apuntando al idioma del influencer.

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Cynthia Klitbo y Yahir intervinieron para intentar calmar la situación al ver que los dos influencers seguían con las provocaciones. Tras la gala, Ese Pérez y Masad hablaron, no obstante el mexicano le exigió que dejara de apuntarle con el dedo.

Después del encontronazo, Ese Pérez intentó explicar su postura a las cámaras. “Quiero contarles que lo que hice hoy me sirvió mucho para mis carnales, que sepan que pelear a golpes no deja... Me dijo una vez un amigo muy querido: ‘las discusiones ni ganadas ni perdidas son buenas’. Me quedo con un buen sabor de boca, lo doy por alto, no me voy a enfrascar. La banda que me conoce sabe que en cualquier otra situación ya me hubiera agraviado”, dijo Ese Pérez.

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Durante el segundo posicionamiento de La Casa de los Famosos México, Masad Altamimi le exigió a Ese Pérez que respetara su religión y su cultura. (Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)

Masad, en cambio, se retiró a su cuarto y comenzó a llorar. Su compañero Fede Vigevani se acercó a consolarlo. “Es muy difícil porque como extranjero en este país, la gente muestra mucho cariño”, sollozó Altamimi. Fede le respondió: “Eres muy buena persona. Desde el primer día contigo agarré cierto cariño, me caíste muy bien, siento que sos transparente, sos muy buena persona. La gente se da cuenta de eso”.

Las dos bromas sobre bombas que lanzó Ese Pérez desde el inicio

Las bromas de Ese Pérez a Masad sobre bombas habrían quedado grabadas desde los primeros días del reality. La primera ocurrió en la dinámica de revelación de participantes, cuando junto a Odalys le pidieron que pusiera su muñeco en el estante junto a los demás habitantes. “Me voy a poner aquí, me voy a hacer un poquito para acá no me vaya a caer una bomba”, dijo Ese Pérez al colocarse al lado de Masad.

El influencer mexicano hizo dos bromas sobre bombas al árabe desde el primer día del reality.
El influencer mexicano hizo dos bromas sobre bombas al árabe desde el primer día del reality.

La segunda fue dentro de la casa el primer día, cuando los participantes conversaban sobre qué habilidades podía enseñar cada uno. “Masad va a enseñarnos a hacer bombas”, soltó Pérez. Luis Chaparro se carcajeó y Ese siguió con las bromas. Fueron esos dos momentos los que Altamimi recuperó semanas después para reclamarle a su compañero que respetara su cultura y su religión.

En otro de los momentos captados por las cámaras, tras la segunda gala de eliminación, Cynthia enfrentó a Ese Pérez: “Tú le hiciste... de la bomba y él no es chiita, no pertenece a los árabes terroristas. Te explico porque es delicado”, reclamó la actriz.

Ese Pérez se limitó a responder lo siguiente: “Yo no sé, son chistes. Y si la c*gu* pues ya. Eso fue hace dos semanas, me lo hubiera dicho”, dijo.

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