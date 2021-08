“Para mejorar la salud mental”: DIF respaldó el regreso a clases presenciales

DIF respaldó el regreso a clases presenciales (EFE / Carlos Ramírez)

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) respaldó el regreso a clases presenciales en México. A través de un comunicado de prensa, organizaciones internacionales y especialistas de la dependencia señalaron que se trata de una acción necesaria para mejorar la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, alertaron sobre la urgencia de que las y los estudiantes retornen a las aulas y retomen la rutina que tenían antes de la pandemia de COVID-19, siguiendo de manera estricta las medidas sanitarias recomendadas por la autoridad.

De acuerdo con el argumento expuesto, este año de confinamiento les ha afectado en el aspecto social, emocional, físico y de aprendizaje.

Aunado a esto, indicaron que el uso excesivo de pantallas, debido a la educación a distancia, la comunicación y el entretenimiento, ha representado también un riesgo por la falta de actividad física y el consecuente aumento en las probabilidades de padecer sobrepeso y obesidad.

De igual forma, se ha comprobado que niñas, niños y adolescentes presentan mayor “irritabilidad, angustia, ansiedad, problemas de concentración y motivación, síntomas depresivos, alteración del sueño y del apetito, así como preocupación por su futuro, lo que incrementa el número de intentos de suicidio y riesgo de vulnerabilidad frente a la violencia en los hogares”.

Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) aseguró que existe una “precarización de la salud mental”, situación que se debe atender mediante las conductas de socialización que se dan en el ambiente escolar.

Así pues, refieren que al tener contacto con pares y con personas adultas que no son sus padres, madres o tutores, los estudiantes dejarán de sentirse “aislados y podrán desarrollar de manera correcta su independencia y socialización”.

“Por ello, y como parte del Gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, para el DIF Nacional es fundamental proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a tener acceso a servicios de educación y salud, así como priorizar su bienestar en los centros educativos a los que acuden 25.4 millones de estudiantes de educación básica y 5.2 millones de educación media superior en toda la República Mexicana”, manifestó la dependencia.

Regreso a clases en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el retorno a las aulas en el país (Foto: Presidencia de México)

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el retorno a las aulas en el país. La fecha oficial establecida para ello es el próximo 30 de agosto.

“Es mucho el daño que se origina si no regresamos a las aulas (...) Es fundamental el regreso a clases presenciales, no hay nada que sustituya a la escuela (...) Ya no podemos continuar así, tenemos que empezar el ciclo escolar a finales de este mes”, recalcó.

El mandatario aseguró que comprende la preocupación de que puedan aumentar los casos de COVID-19 en la población infantil, la cual figura como la única a la que aún no se le ha destinado antígeno alguno. Por ello, aseguró que se cuidaría el bienestar de las y los alumnos con protocolos de higiene y distanciamiento social ya establecidos.

“Vamos a cuidar, con protocolos sanitarios, a las niñas y los niños (...) Vamos a actuar de manera muy responsable, va a haber protección y vamos a actuar rápido en el caso de contagios y vamos a saber qué hacer en cada escuela”, prometió.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, respaldó la postura del Jefe del Ejecutivo: “El regreso a clases es algo inminente. Debe ser un retorno responsable, ordenado y cauto a las aulas”, dijo.

