Jorge Máynez arropa a Grecia Quiroz en su segundo informe de gobierno

Jorge Álvarez Máynez y Grecia Quiroz posan juntos en Uruapán, Michoacán, durante el primer informe de Movimiento Ciudadano. (@AlvarezMaynez)

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Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC) asistió al segundo informe de gobierno de Grecia Itzel Quiroz García, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo. Desde su cuenta oficial en ‘X’ el líder emecista compartió fotografías con la funcionaria michoacana, destacando que:

“Fue un honor acompañar a Grecia Quiroz y ser testigo de que el legado de Carlos Manzo vive en Michoacán”, publicó. Asimismo, agradeció a Uruapan por ser una zona “ejemplo de valentía y dignidad”.

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Álvarez Máynez afirmó que Michoacán “merece un nuevo destino, forjado por personas valientes y honestas”. El acompañamiento del líder de la bancada naranja se da luego de que el pasado 22 de junio de 2026 impugnara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma electoral de Michoacán aprobada en mayo, con una modificación que endurecía las reglas para competir por cargos públicos y que representaba una traba para la candidatura de partidos independientes como la del Movimiento del Sombrero, organización impulsada por Carlos Manzo, asesinado el Día de Muertos en 2025.

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