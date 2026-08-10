México
Agregar Infobae enGoogle

Jorge Máynez arropa a Grecia Quiroz en su segundo informe de gobierno

La alcaldesa de Uruapan exige esclarecer el homicidio de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez

Un hombre y una mujer posan de pie frente a una pared texturizada y plantas. El hombre lleva camisa a cuadros; la mujer, blusa, blazer y sombrero
Jorge Álvarez Máynez y Grecia Quiroz posan juntos en Uruapán, Michoacán, durante el primer informe de Movimiento Ciudadano. (@AlvarezMaynez)
Guardar

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC) asistió al segundo informe de gobierno de Grecia Itzel Quiroz García, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo. Desde su cuenta oficial en ‘X’ el líder emecista compartió fotografías con la funcionaria michoacana, destacando que:

“Fue un honor acompañar a Grecia Quiroz y ser testigo de que el legado de Carlos Manzo vive en Michoacán”, publicó. Asimismo, agradeció a Uruapan por ser una zona “ejemplo de valentía y dignidad”.

PUBLICIDAD

Álvarez Máynez afirmó que Michoacán “merece un nuevo destino, forjado por personas valientes y honestas”. El acompañamiento del líder de la bancada naranja se da luego de que el pasado 22 de junio de 2026 impugnara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma electoral de Michoacán aprobada en mayo, con una modificación que endurecía las reglas para competir por cargos públicos y que representaba una traba para la candidatura de partidos independientes como la del Movimiento del Sombrero, organización impulsada por Carlos Manzo, asesinado el Día de Muertos en 2025.

Información en proceso...

Temas Relacionados

Grecia QuirozMichoacánJorge MáynezMovimiento CiudadanoCarlos ManzoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 10 de agosto: la mandataria se solidariza con el pueblo de Colombia tras terremoto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 10 de agosto: la mandataria se solidariza con el pueblo de Colombia tras terremoto

Antidumping europeo golpea a México: arancel de hasta 24.1% al ácido tereftálico

La Unión Europea impone aranceles definitivos tras una investigación que inició en 2025 tras denuncia de Ineos

Antidumping europeo golpea a México: arancel de hasta 24.1% al ácido tereftálico

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de agosto de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de agosto de 2026

El Exilio de La Casa de los Famosos México 2026: detalles de sus carencias y cómo ver en vivo el 24/7

El espacio se ubica cerca de la casa principal, aunque su existencia era desconocida tanto para los espectadores como para los propios participantes

El Exilio de La Casa de los Famosos México 2026: detalles de sus carencias y cómo ver en vivo el 24/7

Joel Huiqui habla sobre la posible salida de Erik Lira tras el triunfo de Cruz Azul en la Leagues Cup: “Quiero que le vaya bien”

Huiqui expresó que su mayor deseo es que a Lira le vaya bien en su carrera futbolística

Joel Huiqui habla sobre la posible salida de Erik Lira tras el triunfo de Cruz Azul en la Leagues Cup: “Quiero que le vaya bien”
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No salgan, por favor”: así se vivió el enfrentamiento entre militares y civiles durante una misa en Los Mochis, Sinaloa

“No salgan, por favor”: así se vivió el enfrentamiento entre militares y civiles durante una misa en Los Mochis, Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: Juan Carlos Valencia vs Iván Archivaldo Guzmán, similitudes y diferencias entre los líderes del CJNG y Los Chapitos

Juan Carlos Valencia vs Iván Archivaldo Guzmán: similitudes y diferencias entre los líderes del CJNG y Los Chapitos

“El sombrero es el pasaporte”: reviven dichos de César Gastélum cuatro años antes de su asesinato en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada y comienza “El Exilio” junto a Mariana Ochoa

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada y comienza “El Exilio” junto a Mariana Ochoa

El Exilio de La Casa de los Famosos México 2026: detalles de sus carencias y cómo ver en vivo el 24/7

Así luce por dentro la cabaña del Exilio en La Casa de los Famosos México 2026

¿Qué dijeron Ese Pérez y Masad Altamimi tras su pleito en La Casa de los Famosos México? Así reaccionaron

Esta fue la “broma” sobre bombas que Ese Pérez le hizo a Masad en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Joel Huiqui habla sobre la posible salida de Erik Lira tras el triunfo de Cruz Azul en la Leagues Cup: “Quiero que le vaya bien”

Joel Huiqui habla sobre la posible salida de Erik Lira tras el triunfo de Cruz Azul en la Leagues Cup: “Quiero que le vaya bien”

Mikel Arriola es abucheado en el Estadio Azteca, afición exige al ascenso

Definen al técnico de la Selección Mexicana para los Juegos Olímpicos 2028

México retiene campeonato del Premundial Sub- 20 Concacaf tras vencer a Estados Unidos

Canelo Álvarez reconoce el tiempo que le queda como boxeador profesional antes del retiro