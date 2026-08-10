Antidumping europeo golpea a México: arancel de hasta 24.1% al ácido tereftálico

La decisión de Bruselas, tras una pesquisa iniciada en agosto de 2025, busca blindar a fabricantes de Bélgica, Polonia y España, pero también reordena un mercado de 1,400 millones de euros

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La Unión Europea impuso este lunes aranceles antidumping definitivos al ácido tereftálico procedente de México y Corea del Sur, una materia prima clave para la fabricación de PET, el plástico utilizado en botellas y empaques a nivel mundial.

De acuerdo con un comunicado de la Comisión Europea, los nuevos derechos buscan proteger a los productores de Bélgica, Polonia y España frente a lo que Bruselas considera prácticas de comercio desleal.

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¿Qué es un arancel antidumping?

Un arancel antidumping es un impuesto adicional que un bloque comercial —en este caso la UE— aplica a un producto importado cuando determina que se vendió por debajo de su valor normal, afectando a los productores locales. La medida busca compensar esa diferencia de precio y es reconocida como una herramienta válida dentro de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los números que golpean a México

Según la resolución, los aranceles quedaron fijados de la siguiente manera:

Corea del Sur: entre 6.1% y 13.3% , dependiendo de la empresa exportadora.

México: un arancel único de 24.1%, casi el doble del tope aplicado al producto surcoreano.

La Comisión calificó al ácido tereftálico como “una materia prima estratégica para la UE”, señalando que el mercado europeo del producto tiene un valor aproximado de 1,400 millones de euros (unos 1,620 millones de dólares) y que los productores en los tres países mencionados emplean directamente a cerca de 600 personas.

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La decisión de Bruselas, tras una pesquisa iniciada en agosto de 2025, busca blindar a fabricantes de Bélgica, Polonia y España, pero también reordena un mercado de 1,400 millones de euros. (Estados Unidos, México y Canadá) (Foto: Shutterstock)

Un proceso de más de un año

Esta decisión no es sorpresiva: se trata del desenlace de una investigación que la Comisión Europea abrió en agosto de 2025, luego de una denuncia presentada por la empresa Ineos Aromatics, uno de los principales productores de PTA en Europa, en representación de fabricantes que concentran más del 25% de la producción total del bloque.

Entre los pasos previos destacan:

Octubre de 2025: la UE ordenó el registro obligatorio de las importaciones procedentes de Corea del Sur y México, un mecanismo que permite aplicar aranceles de forma retroactiva.

Abril de 2026: se establecieron aranceles provisionales , con tasas de hasta 13.7% para Corea del Sur y 25.7% para México .

Agosto de 2026: la Comisión confirmó los aranceles definitivos, ligeramente ajustados respecto a la etapa provisional.

¿Por qué le apunta la UE a México?

El caso se enmarca en una tendencia más amplia de medidas proteccionistas del bloque europeo hacia su sector químico, que en los últimos años ha enfrentado el cierre de varias plantas por altos costos energéticos y de producción, agravados tras la reducción del acceso a gas ruso barato.

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Analistas del sector, según reportes de medios especializados en la industria química, han cuestionado la efectividad real de este tipo de medidas. De acuerdo con esas mismas fuentes, existe la posibilidad de que la demanda europea simplemente se desplace hacia otros orígenes, como China o Turquía, en lugar de beneficiar directamente a los productores del bloque.

El arancel llega pese al nuevo acuerdo comercial México-UE

El arancel antidumping se aplica en un momento particular de la relación comercial bilateral. México y la Unión Europea concluyeron en 2025 las negociaciones del Acuerdo Global Modernizado, que actualiza el tratado comercial vigente desde el año 2000 (conocido como TLCUEM), y cuya firma se ha ido concretando durante 2026.

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Entre los objetivos del nuevo acuerdo destaca la eliminación de aranceles en más del 90% del comercio bilateral, con miras a aumentar las exportaciones mexicanas hacia el bloque europeo. Sin embargo, este tipo de tratados de libre comercio no impide que se apliquen medidas antidumping, ya que estas se rigen por reglas específicas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y buscan corregir prácticas de competencia desleal en productos puntuales, no eliminar aranceles de forma generalizada.

Es decir: el ácido tereftálico mexicano seguirá pagando este arancel adicional del 24.1% independientemente de los beneficios que traiga la modernización del acuerdo comercial en otros sectores.

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Lo que sigue

Hasta el momento, la Comisión Europea no ha detallado si habrá un mecanismo de revisión a corto plazo ni se ha pronunciado oficialmente el gobierno mexicano sobre la medida. La resolución entra en vigor de manera inmediata para las exportaciones mexicanas del compuesto hacia el bloque europeo.